19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Atenção! Acre tem alerta de temporais e ventos de até 60 km/h neste domingo, avisa Inmet

As temperaturas variam entre 21ºC e 31ºC, com tendências de quedas maiores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo de perigo para o estado do Acre, em relação às chuvas, para este domingo (19), que deve perdurar até a manhã de segunda-feira (20). O aviso é válido para quase todo o estado do Acre. É importante destacar ainda que o domingo já conta com alerta amarelo, que pode evoluir para níveis mais altos.

As chuvas de setembro tem os maiores níveis nesta década/Foto: ContilNet

As temperaturas variam entre 21ºC e 31ºC, com tendências de quedas maiores. Já a umidade terá máxima de 100%, enquanto a mínima será de 50%. O alerta amarelo corresponde a ventos entre 40km/h e 60km/h. Já a quantidade de chuva, os valores variam entre 20mm e 30mm, podendo chegar até 50mm durante o dia.

Além disso, não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também podem causar acidentes, e os aparelhos eletrônicos devem, preferencialmente, ficarem desligados.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost