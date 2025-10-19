Atenção! Acre tem alerta de temporais e ventos de até 60 km/h neste domingo, avisa Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta amarelo de perigo para o estado do Acre, em relação às chuvas, para este domingo (19), que deve perdurar até a manhã de segunda-feira (20). O aviso é válido para quase todo o estado do Acre. É importante destacar ainda que o domingo já conta com alerta amarelo, que pode evoluir para níveis mais altos.

As temperaturas variam entre 21ºC e 31ºC, com tendências de quedas maiores. Já a umidade terá máxima de 100%, enquanto a mínima será de 50%. O alerta amarelo corresponde a ventos entre 40km/h e 60km/h. Já a quantidade de chuva, os valores variam entre 20mm e 30mm, podendo chegar até 50mm durante o dia.

Além disso, não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também podem causar acidentes, e os aparelhos eletrônicos devem, preferencialmente, ficarem desligados.