Atenção! Ciclone extratropical atinge o Brasil neste domingo; veja as regiões afetadas

Um ciclone extratropical está prestes a atingir as regiões Sul e Sudeste do Brasil neste domingo (12/10), trazendo condições climáticas severas. Segundo meteorologistas, o fenômeno pode provocar chuvas intensas, queda de temperatura e rajadas de vento que podem ultrapassar os 80 km/h, especialmente nessas áreas. Há risco de alagamentos, destelhamentos e transtornos no transporte. A população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil e acompanhar as atualizações do tempo.

O ciclone se forma a partir da combinação de uma frente fria com um sistema de baixa pressão atmosférica. A expectativa é que os primeiros efeitos sejam sentidos no Rio Grande do Sul ainda no domingo, com ventos fortes se espalhando pelos demais estados do Sul e chegando a São Paulo já na segunda-feira (13/10).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para chuvas Foto/Pexels Rio deve registrar novo recorde de calor Foto/Instagram Rio de Janeiro entra em alerta de ‘Calor 4’ Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Além das rajadas intensas, o alerta também é para o risco de temporais e queda de granizo em diversas áreas, especialmente no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. A chuva tende a se intensificar no início da semana, elevando o risco de alagamentos e transtornos urbanos.

A instabilidade, no entanto, não deve parar por aí. Uma nova frente fria deve avançar pelo Sul a partir de quarta-feira (15/10), prolongando os temporais até o final da semana. As autoridades recomendam atenção redobrada e acompanhamento das atualizações meteorológicas.