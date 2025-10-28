28/10/2025
Atenção! Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 100km/h no Acre

Não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta laranja de perigo para o estado do Acre, em relação às chuvas, para esta terça-feira (28), que deve perdurar até a manhã de quarta-feira (29). O aviso é válido para quase todo o estado do Acre. É importante destacar ainda que o domingo já conta com alerta amarelo, que pode evoluir para níveis mais altos.

O dia será marcado por temporais/Foto: ContilNet

As temperaturas variam entre 23ºC e 31ºC. Já a umidade terá máxima de 96%, enquanto a mínima será de 55%. O alerta amarelo corresponde a ventos de até 100km/h. Já a quantidade de chuva poderá chegar até 60mm de água por hora.

Além disso, não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também podem causar acidentes, e os aparelhos eletrônicos devem, preferencialmente, ficarem desligados.

