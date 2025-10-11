11/10/2025
Atento! Vini Jr. curte nova foto de Virginia após rumores de tentativa de conciliação

Escrito por Portal Leo Dias
Pouco tempo após Virginia Fonseca postar uma foto sensualizando na manhã deste sábado (11/10), internautas notaram que Vini Jr. deixou sua curtida na publicação. O like vem em meio a rumores de uma possível conciliação entre os dois, com suposto envio de flores e até viagem do jogador ao Brasil para conversar com a influenciadora, como confirmou o portal LeoDias.

Na imagem, Virginia aparece de top mostrando o abdômen definido e veste calça jeans. Com o celular direcionado ao espelho, a influenciadora fez um carão para sensualizar.

Veja as fotos

Reprodução
Atento! Vini Jr. curte nova foto de Virginia após rumores de tentativa de conciliaçãoReprodução
Reprodução/TikTok @vinijr
Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de VirginiaReprodução/TikTok @vinijr
Reprodução / @virginia
Atento! Vini Jr. curte nova foto de Virginia após rumores de tentativa de conciliaçãoReprodução / @virginia
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia ganha buquê após post de ViniReprodução/Instagram @virginia
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia

Após o romance entre os dois famosos esfriar por conta de conversas vazadas entre o atacante do Real Madrid e modelos, Vini está correndo atrás do prejuízo e buscando uma reconciliação.

Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao mostrar, nesta sexta-feira (10/10), que recebeu um buquê de rosas misterioso. A influenciadora não revelou quem enviou o presente, mas o gesto chamou atenção por acontecer logo após Vini Jr. compartilhar, nas redes sociais, um trecho da música “Eu vou na sua casa”, de Felipe Amorim, acompanhado de um emoji de coração. Internautas mais atentos ainda notaram um detalhe no bilhete que acompanhava as flores: a assinatura terminava com um enigmático “Jr.”.

Pouco depois, o atacante do Real Madrid reforçou as especulações ao publicar uma foto comemorando um gol, novamente com a canção “Eu vou na sua casa” como trilha sonora — a mesma que se tornou popular justamente por meio de Virginia -.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, confirmadas pelo portal LeoDias, Vini Jr. estaria planejando uma viagem ao Brasil para conversar pessoalmente com a influenciadora. Fontes próximas ao jogador relataram para este veículo que ele tem demonstrado vontade de resolver pendências com Virginia longe dos holofotes.

