“Atitude de homem”, declara Virginia sobre pedido de desculpas público de Vini Jr.

Sempre franca, Virginia Fonseca não poupou palavras para dizer o que achou das desculpas públicas que recebeu de Vini Jr. Em conversa com Monique Arruda, do portal LeoDias, ela disse que agradeceu ao craque pela postagem e revelou estar disposta a dar uma segunda chance para eles.

Virginia comentou a atitude de Vini, que se desculpou publicamente com ela após ser flagrado em conversas íntimas com outras mulheres: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas”, pontuou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vini Jr dispara indireta para Virginia Foto/Instagram/@vinijr/@virginia Virginia ganha buquê após post de Vini Reprodução/Instagram @virginia Virginia reflete após receber buquê misterioso: “Medo de que as coisas nunca mudem” Reprodução: Instagram Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de Virginia Reprodução/TikTok @vinijr Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr. Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

A influenciadora revelou que agradeceu a atitude do atleta: “Achei legal da parte dele e sou grata. Agradeci a ele pelo texto, e é isso”, declarou a beldade.

Entenda a polêmica:

Na última quarta-feira (08/10), Vini Jr. usou as redes sociais para confessar que errou com a influenciadora, com quem estava em um relacionamento amoroso. A declaração veio após o portal LeoDias divulgar prints de conversas íntimas entre o atleta e outras mulheres.

Na retratação pública, o jogador de futebol fez questão de enaltecer Virginia, com quem viveu um breve relacionamento nos últimos meses: “Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando a rotina e os compromissos dela só para estar comigo”, ressaltou.

Ainda na mensagem, o atleta reconheceu que não agiu da melhor forma: “Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, afirmou. Ele reforçou que pretende recomeçar com mais maturidade: “A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”.

Veja o pronunciamento na íntegra:

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir. Virgínia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid para me ver, deixando sua rotina, seus compromissos e sua vida só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito”.