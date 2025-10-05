Atitude de Marília Gabriela ao vivo em jornal da Globo viraliza

Um registro feito durante a participação de Marília Gabriela no Jornal do Almoço, exibido pela NSC TV, afiliada da Globo em Santa Catarina, no sábado (4/10), ganhou grande repercussão nas redes sociais.

A jornalista e atriz esteve no estúdio da emissora para divulgar o espetáculo Última Entrevista de Marília Gabriela, peça em que divide o palco com o filho Theodoro Cochrane, que é ator e diretor. A apresentação ocorreu no sábado (4/10), em Florianópolis.

O que aconteceu

O vídeo, gravado durante a chamada da entrevista, mostra Marília sentada nos bastidores do telejornal.

Nas imagens, suas feições chamaram a atenção de internautas, que apontaram que ela parecia um pouco impaciente. Ao lado da apresentadora, Theodoro mexia no celular e não interagiu naquele momento com as câmeras.

Assim que percebeu que estava sendo filmada, Marília rapidamente mudou a expressão, abriu um sorriso e enviou beijinhos ao público.

Repercussão

Nas redes sociais, internautas fizeram piadas com o momento inusitado protagonizado pela atriz veterana. “A falta de paciência da Marília Gabriela”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter.

“Pelo visto, Marília Gabriela levou um chá de cadeira da NSC, e alguém vai ficar ‘De Frente com o RH!’”, brincou outro pela mesma rede social.

