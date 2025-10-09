09/10/2025
Atitude de Virginia motivou o pedido de desculpas público de Vini Jr.

Vini Jr. decidiu se pronunciar publicamente sobre o fim do envolvimento com Virginia Fonseca após uma reviravolta nos bastidores. Na noite dessa quarta-feira (8/10), o jogador publicou nas redes sociais uma mensagem na qual reconhece erros, faz elogios à influenciadora e expressa o desejo de “zerar tudo”.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a iniciativa do atleta teria sido motivada por uma atitude direta de Virginia: o bloqueio no WhatsApp. A decisão dela teria abalado o craque, que não esperava um rompimento tão definitivo.

“Ele está de quatro por ela”, revelou uma fonte próxima, indicando que Vini estaria realmente disposto a reatar o relacionamento. Segundo o colunista, ele ficou incomodado com o fato de a influenciadora encerrar o affair sem abrir espaço para qualquer tentativa de reconciliação.

Nos bastidores, o jogador estaria demonstrando sentimentos por Virginia de maneira reservada, ainda que sua equipe não enxergasse o romance com bons olhos. O gesto público de desculpas foi pensado para surpreendê-la e mostrar que ele está disposto a se expor.

