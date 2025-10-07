Atitude de Yuri Lima na web levanta suspeitas de término com Iza

Chegou ao fim o relacionamento de Iza e Yuri Lima? Uma atitude recente do ex-jogador do Mirassol nas redes sociais chamou a atenção dos seguidores. Acontece, queridos leitores, que o atleta apagou todas as fotos com a cantora no Instagram e ainda deixou de seguir alguns dos familiares da moça.

A reação do rapaz foi percebida depois que Iza, mais uma vez, falou sobre as críticas que vem recebendo desde reatou o relacionamento, após expor que foi traída por ele durante a gravidez de Nala, que completa 1 ano na próxima segunda-feira (13/10). Eita!

Apesar do babafá causado pela decisão de Yuri Lima, nenhum dos dois se manifestou sobre o caso. O jogador publicou uma foto da menina dormindo e a palavra “família” na legenda e a artista segue compartilhando seus trabalhos musicais e publicidades.

“Não me arrependo”, diz Iza sobre exposed

A cantora Iza falou abertamente sobre as críticas que vem recebendo desde que decidiu reatar o relacionamento com o jogador Yuri Lima.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista comentou sobre o impacto das opiniões nas redes sociais e relembrou o período conturbado em que expôs uma traição do atleta, quando ainda estava grávida da filha do casal, Nala.

Prefere não ver os comentários

Ainda durante a entrevista, a cantora falou sobre as mensagens e cobranças que recebe: “Não estou lidando nem vendo [os comentários]. Entendo que muito do que se fala é reflexo da preocupação que as pessoas têm comigo, mas há quem só queira incitar o ódio”, afirmou.

Ao relembrar o momento em que descobriu a infidelidade, Iza contou que a notícia chegou pouco antes de gravar o vídeo em que falou publicamente sobre o caso.

“Recebi a notícia uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz”, declarou.

Distante das redes sociais

A cantora revelou ainda que uma conversa com sua professora de ioga foi essencial para lidar com o turbilhão de emoções durante a gestação.

“Lembro de ter conversado com uma professora de ioga, que comecei a praticar na gravidez. Certa vez, ela me disse: ‘Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada’. Peguei aquilo e guardei. Naquela situação, não foi diferente. É claro que já me culpei, mas fiz o que estava ao meu alcance. Hoje, me sinto mais madura para lidar com as coisas de outra forma”.

Iza também falou sobre o distanciamento das redes sociais desde o episódio, explicando que a decisão não tem relação com maturidade, mas com vulnerabilidade.

“Sendo muito sincera, acho que fiquei mais frágil. As pessoas falam: ‘Iza não acessa as redes sociais, não olha [os comentários]. Isso é tão adulto’. Não é adulto, é só fragilidade mesmo. Estou fugindo”, disse.

Saúde emocional

Por fim, a artista refletiu sobre o peso das palavras na internet e o impacto que elas têm sobre a saúde emocional.

“A gente não sabe o tamanho que a internet tem na nossa vida até algo nesse sentido acontecer. Partimos do princípio de que as pessoas pensam antes de escrever, mas na verdade, não. E as palavras podem bater em mim de uma forma mais profunda do que deveria. Para eu estar superconectada, preciso me sentir muito bem, porque sei que vou me deparar com todo tipo de coisa”, concluiu.