07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Atitude de Yuri Lima na web levanta suspeitas de término com Iza

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
atitude-de-yuri-lima-na-web-levanta-suspeitas-de-termino-com-iza

Chegou ao fim o relacionamento de Iza e Yuri Lima? Uma atitude recente do ex-jogador do Mirassol nas redes sociais chamou a atenção dos seguidores. Acontece, queridos leitores, que o atleta apagou todas as fotos com a cantora no Instagram e ainda deixou de seguir alguns dos familiares da moça.

A reação do rapaz foi percebida depois que Iza, mais uma vez, falou sobre as críticas que vem recebendo desde reatou o relacionamento, após expor que foi traída por ele durante a gravidez de Nala, que completa 1 ano na próxima segunda-feira (13/10). Eita!

Leia também

Apesar do babafá causado pela decisão de Yuri Lima, nenhum dos dois se manifestou sobre o caso. O jogador publicou uma foto da menina dormindo e a palavra “família” na legenda e a artista segue compartilhando seus trabalhos musicais e publicidades.

“Não me arrependo”, diz Iza sobre exposed

A cantora Iza falou abertamente sobre as críticas que vem recebendo desde que decidiu reatar o relacionamento com o jogador Yuri Lima.

17 imagensAdrielly, Yuri Lima e IzaInternautas invadem perfil de Iza após polêmica envolvendo Yuri LimaIza abre o coração sobre volta com Yuri Lima e recorda rompimentoYuri Lima se declara para Iza no Dia das MãesYuri Lima e Iza posam com Nala durante passeioFechar modal.1 de 17

Iza e Yuri Lima.

Reprodução/Redes sociais.2 de 17

Adrielly, Yuri Lima e Iza

Reprodução/Instagram3 de 17

Internautas invadem perfil de Iza após polêmica envolvendo Yuri Lima

Instagram/Reprodução4 de 17

Iza abre o coração sobre volta com Yuri Lima e recorda rompimento

Instagram/Reprodução5 de 17

Yuri Lima se declara para Iza no Dia das Mães

Instagram/Reprodução6 de 17

Yuri Lima e Iza posam com Nala durante passeio

Instagram/Reprodução7 de 17

Yuri Lima e Iza dão as mãos no hospital após o nascimento de Nala

Instagram/Reprodução8 de 17

Yuri Lima surge em clique raro ao lado de Iza e se declara

Instagram/Reprodução9 de 17

Foto: Iza e Yuri Lima posam juntos pela 1ª vez após reatarem a relação

Reprodução/Instagram10 de 17

Iza revela a importância do apoio que recebe de Yuri Lima com Nala

Instagram/Reprodução11 de 17

Yuri Lima e Iza

Instagram/Reprodução12 de 17

Para reatar, Iza exigiu saída de Yuri Lima do Mirassol

Instagram/Reprodução13 de 17

“Está chateado, triste”, revela técnico do Mirassol sobre Yuri Lima

Instagram/Reprodução14 de 17

Yuri Lima, Kevelin Gomes e Iza

Reprodução15 de 17

Iza e Yuri Lima em foto antes do término

Instagram/Reprodução16 de 17

Iza anunciou fim do relacionamento com Yuri Lima após traição

Instagram/Reprodução17 de 17

Iza: saiba qual foi a atitude de Yuri ao saber das provas da traição

Reprodução

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista comentou sobre o impacto das opiniões nas redes sociais e relembrou o período conturbado em que expôs uma traição do atleta, quando ainda estava grávida da filha do casal, Nala.

Prefere não ver os comentários

Ainda durante a entrevista, a cantora falou sobre as mensagens e cobranças que recebe: “Não estou lidando nem vendo [os comentários]. Entendo que muito do que se fala é reflexo da preocupação que as pessoas têm comigo, mas há quem só queira incitar o ódio”, afirmou.

Ao relembrar o momento em que descobriu a infidelidade, Iza contou que a notícia chegou pouco antes de gravar o vídeo em que falou publicamente sobre o caso.

“Recebi a notícia uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz”, declarou.

Distante das redes sociais

A cantora revelou ainda que uma conversa com sua professora de ioga foi essencial para lidar com o turbilhão de emoções durante a gestação.

“Lembro de ter conversado com uma professora de ioga, que comecei a praticar na gravidez. Certa vez, ela me disse: ‘Quando a gente está grávida, não tem de segurar nada’. Peguei aquilo e guardei. Naquela situação, não foi diferente. É claro que já me culpei, mas fiz o que estava ao meu alcance. Hoje, me sinto mais madura para lidar com as coisas de outra forma”.

Iza também falou sobre o distanciamento das redes sociais desde o episódio, explicando que a decisão não tem relação com maturidade, mas com vulnerabilidade.

“Sendo muito sincera, acho que fiquei mais frágil. As pessoas falam: ‘Iza não acessa as redes sociais, não olha [os comentários]. Isso é tão adulto’. Não é adulto, é só fragilidade mesmo. Estou fugindo”, disse.

Saúde emocional

Por fim, a artista refletiu sobre o peso das palavras na internet e o impacto que elas têm sobre a saúde emocional.

“A gente não sabe o tamanho que a internet tem na nossa vida até algo nesse sentido acontecer. Partimos do princípio de que as pessoas pensam antes de escrever, mas na verdade, não. E as palavras podem bater em mim de uma forma mais profunda do que deveria. Para eu estar superconectada, preciso me sentir muito bem, porque sei que vou me deparar com todo tipo de coisa”, concluiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost