atitudes-de-neymar-e-biancardi-alimentam-rumores-de-crise;-entenda

Os rumores de crise no relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi voltaram a ganhar força. Desde que a influenciadora decidiu se manifestar sobre a polêmica ligação de Virginia Fonseca para o jogador, feita durante a madrugada, o clima entre o casal teria azedado de vez.

De acordo com informações do Extra, a situação estaria mais delicada do que nunca. Dessa vez, não há rede de amigos para tentar apaziguar os ânimos. Neymar, inclusive, estaria evitando a presença constante de pessoas em suas casas. Uma das ausências mais sentidas é a da missionária Adenácia Anastácia, que costumava ser presença garantida nos momentos turbulentos da vida a dois.

Para quem acompanhava o cotidiano da família nas redes, a mudança é notável. Na última sexta-feira (10/10), Neymar viajou com os parças para Mangaratiba, onde participou de um torneio de pôquer e de uma resenha animada. Bruna Biancardi não deu as caras.

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel são clicados na festa da filha mais velha do casal

Bruna Biancardi encanta com primeiro encontro de Mavie e Mel

Neymar e Bruna Biancardi são clicados durante evento

Neymar e Bruna Biancardi trocam beijos em comemoração do aniversário da influenciadora

Neymar e Bruna Biancardi

Neymar é alvo das redes sociais após suposta traição a Bruna Biancardi

No dia seguinte, o jogador marcou presença em um evento da Kings League, ligada à equipe Furia, da qual é presidente. Ele deixou Mangaratiba de jatinho, passou pelo Rio e retornou a Santos, onde mora.

Ainda segundo o Extra, enquanto isso, os dois quase não se encontraram. Quando Neymar chegou, Bruna saiu para jantar com amigas. No domingo (12/10), Dia das Crianças, a influenciadora fez uma presença VIP no Beto Carrero World, em Santa Catarina, para inaugurar um novo brinquedo, sem a companhia da filha. Detalhe que chamou atenção: ela não utilizou nenhuma das aeronaves do marido, voltando de carona em aviões de amigos da família.

A falta de interação nas redes sociais também tem sido observada pelos fãs. Desde a festa de aniversário da primogênita, Mavie, de 2 anos, não há registros dos dois juntos.