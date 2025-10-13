13/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Atitudes de Neymar e Biancardi alimentam rumores de crise; entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
atitudes-de-neymar-e-biancardi-alimentam-rumores-de-crise;-entenda

Os rumores de crise no relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi voltaram a ganhar força. Desde que a influenciadora decidiu se manifestar sobre a polêmica ligação de Virginia Fonseca para o jogador, feita durante a madrugada, o clima entre o casal teria azedado de vez.

De acordo com informações do Extra, a situação estaria mais delicada do que nunca. Dessa vez, não há rede de amigos para tentar apaziguar os ânimos. Neymar, inclusive, estaria evitando a presença constante de pessoas em suas casas. Uma das ausências mais sentidas é a da missionária Adenácia Anastácia, que costumava ser presença garantida nos momentos turbulentos da vida a dois.

Leia também

Para quem acompanhava o cotidiano da família nas redes, a mudança é notável. Na última sexta-feira (10/10), Neymar viajou com os parças para Mangaratiba, onde participou de um torneio de pôquer e de uma resenha animada. Bruna Biancardi não deu as caras.

8 imagensBruna Biancardi encanta com primeiro encontro de Mavie e MelNeymar e Bruna Biancardi são clicados durante eventoNeymar e Bruna Biancardi trocam beijos em comemoração do aniversário da influenciadoraFechar modal.1 de 8

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel são clicados na festa da filha mais velha do casal

Instagram/Reprodução2 de 8

Reprodução/ Instagram3 de 8

Bruna Biancardi encanta com primeiro encontro de Mavie e Mel

Instagram/Reprodução4 de 8

5 de 8

Neymar e Bruna Biancardi são clicados durante evento

Richard Pelham/Getty Images6 de 8

Neymar e Bruna Biancardi trocam beijos em comemoração do aniversário da influenciadora

Instagram/Reprodução7 de 8

Neymar e Bruna Biancardi

Reprodução/Redes sociais8 de 8

Neymar é alvo das redes sociais após suposta traição a Bruna Biancardi

Reprodução/Instagram

No dia seguinte, o jogador marcou presença em um evento da Kings League, ligada à equipe Furia, da qual é presidente. Ele deixou Mangaratiba de jatinho, passou pelo Rio e retornou a Santos, onde mora.

Ainda segundo o Extra, enquanto isso, os dois quase não se encontraram. Quando Neymar chegou, Bruna saiu para jantar com amigas. No domingo (12/10), Dia das Crianças, a influenciadora fez uma presença VIP no Beto Carrero World, em Santa Catarina, para inaugurar um novo brinquedo, sem a companhia da filha. Detalhe que chamou atenção: ela não utilizou nenhuma das aeronaves do marido, voltando de carona em aviões de amigos da família.

A falta de interação nas redes sociais também tem sido observada pelos fãs. Desde a festa de aniversário da primogênita, Mavie, de 2 anos, não há registros dos dois juntos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost