Ativista trans é espancada até a morte pelo ex em rua de BH

Uma mulher trans de 45 anos foi morta pelo ex-companheiro na tarde dessa segunda-feira (20/10), em uma rua da região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). O suspeito, identificado como Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 24 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime à Polícia Militar (PM). Ele afirmou que “não aceitava o fim do relacionamento”.

A vítima é a ativista Christina Maciel Oliveira, que foi agredida após uma discussão. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que os dois começaram a brigar no meio da rua, quando Matheus passou a golpear Christina com socos. Depois que ela caiu na calçada, o agressor continuou o ataque e deu vários chutes na cabeça dela.

Matheus Henrique Santos Rodrigues já tinha passagens pela polícia por roubo, furto, tráfico e consumo de drogas, dano, lesão corporal e ameaça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Christina não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito permaneceu na cena do crime até a chegada da polícia e foi levado à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

O corpo dela foi enterrado nesta terça-feira (21/10), no Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte.

De acordo com a PM, Matheus contou que Christina o informou que queria encerrar o relacionamento e pediu que ele deixasse a casa onde moravam. O homem disse que não concordava com a separação. Matheus Henrique Santos Rodrigues já tinha passagens pela polícia por roubo, furto, tráfico e consumo de drogas, dano, lesão corporal e ameaça.

Christina era reconhecida como mobilizadora social e agente de educação popular em saúde, com atuação em projetos voltados para o cuidado e a inclusão de pessoas trans e travestis.

Mulher preta e periférica, ela era considerada uma referência comunitária pela atuação em causas sociais e pelo acolhimento a outras mulheres trans. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) era colega da vítima e lamentou o assassinato.

“Ontem, após eu publicar um vídeo de uma trans assassinada em BH, descubro tragicamente que essa trans era Cris. As imagens são traumáticas, virulentas, violentas. Dizem os jornalistas que ela foi morta em espaço público pelo ex-companheiro que não aceitou o fim do relacionamento. Transfeminicídio”, escreveu Duda Salabert nas redes sociais.

