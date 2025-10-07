07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Ativistas deportados de Israel fazem vaquinha para voltar ao Brasil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ativistas-deportados-de-israel-fazem-vaquinha-para-voltar-ao-brasil

Os 13 brasileiros que participaram da flotilha Global Sumud e acabaram detidos por Israel anunciaram uma “vaquinha” para o pagamento das passagens de retorno ao Brasil.

O grupo foi deportado de Israel e chegou à Jordânia nesta terça-feira (7/10). De acordo com a delegação brasileira da Global Sumud Flotilla, governo brasileiro “ainda não se propôs” a pagar as passagens.

“O governo brasileiro ainda não se propôs a pagar a passagem dos participantes, e por isto a organização brasileira decidiu realizar um pedido de arrecadação aos seguidores para contribuir com o retorno”, diz o comunicado.

Leia também

Os treze integrantes brasileiros liberados por Israel da chamada Prisão de Ktzi’ot são: Thiago Ávila, Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, vereadora Mariana Conti (Psol-SP), Ariadne Telles, Mansur Peixoto, Gabriele Tolotti, Mohamad El Kadri, Lucas Gusmão, deputada Luizianne Lins (PT-CE), João Aguiar e Miguel Castro.

Procurado, o Itamaraty ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost