24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Atlas: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

Petista mantém vantagem em todas as regiões do país e amplia intenções de voto em relação à pesquisa anterior

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira (24/10), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança em todos os cenários simulados para as eleições presidenciais de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Cenário 1 — 1º turno

  • Lula (PT): 51,3%

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30,4%

  • Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%

  • Ratinho Jr. (PSD): 3%

  • Romeu Zema (Novo): 2,5%

  • Branco/nulo: 5%

  • Não sabe: 1,9%

O petista subiu 0,9 ponto percentual em relação à última pesquisa, enquanto Tarcísio manteve o mesmo índice do levantamento anterior.

Cenário 2 — com Michelle Bolsonaro

  • Lula (PT): 51%

  • Michelle Bolsonaro (PL): 26,2%

  • Ronaldo Caiado (União Brasil): 9,1%

  • Ratinho Jr. (PSD): 5,1%

  • Romeu Zema (Novo): 4,6%

  • Branco/nulo: 3,2%

  • Não sabe: 0,8%

Cenário 3 — sem Tarcísio

  • Lula (PT): 51%

  • Ronaldo Caiado (União Brasil): 15,3%

  • Romeu Zema (Novo): 10,6%

  • Ratinho Jr. (PSD): 10,4%

  • Branco/nulo: 9,4%

  • Não sabe: 3,4%

Cenário 4 — sem Lula

  • Fernando Haddad (PT): 43,1%

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30,1%

  • Ronaldo Caiado (União Brasil): 7%

  • Ratinho Jr. (PSD): 3,5%

  • Romeu Zema (Novo): 2,6%

  • Branco/nulo: 10,8%

  • Não sabe: 2,9%

Desempenho por região (Lula x Tarcísio)

  • Sudeste: Lula 51,8% | Tarcísio 31,7%

  • Nordeste: Lula 53,9% | Tarcísio 27,1%

  • Centro-Oeste: Lula 36,7% | Tarcísio 33,4%

  • Sul: Lula 53,7% | Tarcísio 27,9%

  • Norte: Lula 51,2% | Tarcísio 36,7%

Cenários de 2º turno

  • Lula 52% x 44% Tarcísio de Freitas (Republicanos)

  • Lula 52% x 43% Michelle Bolsonaro (PL)

  • Lula 52% x 44% Jair Bolsonaro (PL)

  • Lula 52% x 35% Romeu Zema (Novo)

  • Lula 52% x 36% Ronaldo Caiado (União Brasil)

  • Lula 51% x 37% Ratinho Jr. (PSD)

Na simulação contra Tarcísio, Lula cresceu 1,4%, enquanto o governador paulista caiu 1,2% em relação à pesquisa anterior.

A pesquisa ouviu 14.063 pessoas entre 15 e 19 de outubro de 2025, com margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.

Fonte: Atlas/Bloomberg
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost