Atlas: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira (24/10), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança em todos os cenários simulados para as eleições presidenciais de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno.
Cenário 1 — 1º turno
-
Lula (PT): 51,3%
-
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30,4%
-
Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%
-
Ratinho Jr. (PSD): 3%
-
Romeu Zema (Novo): 2,5%
-
Branco/nulo: 5%
-
Não sabe: 1,9%
O petista subiu 0,9 ponto percentual em relação à última pesquisa, enquanto Tarcísio manteve o mesmo índice do levantamento anterior.
Cenário 2 — com Michelle Bolsonaro
-
Lula (PT): 51%
-
Michelle Bolsonaro (PL): 26,2%
-
Ronaldo Caiado (União Brasil): 9,1%
-
Ratinho Jr. (PSD): 5,1%
-
Romeu Zema (Novo): 4,6%
-
Branco/nulo: 3,2%
-
Não sabe: 0,8%
Cenário 3 — sem Tarcísio
-
Lula (PT): 51%
-
Ronaldo Caiado (União Brasil): 15,3%
-
Romeu Zema (Novo): 10,6%
-
Ratinho Jr. (PSD): 10,4%
-
Branco/nulo: 9,4%
-
Não sabe: 3,4%
Cenário 4 — sem Lula
-
Fernando Haddad (PT): 43,1%
-
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30,1%
-
Ronaldo Caiado (União Brasil): 7%
-
Ratinho Jr. (PSD): 3,5%
-
Romeu Zema (Novo): 2,6%
-
Branco/nulo: 10,8%
- Não sabe: 2,9%
Desempenho por região (Lula x Tarcísio)
-
Sudeste: Lula 51,8% | Tarcísio 31,7%
-
Nordeste: Lula 53,9% | Tarcísio 27,1%
-
Centro-Oeste: Lula 36,7% | Tarcísio 33,4%
-
Sul: Lula 53,7% | Tarcísio 27,9%
-
Norte: Lula 51,2% | Tarcísio 36,7%
Cenários de 2º turno
-
Lula 52% x 44% Tarcísio de Freitas (Republicanos)
-
Lula 52% x 43% Michelle Bolsonaro (PL)
-
Lula 52% x 44% Jair Bolsonaro (PL)
-
Lula 52% x 35% Romeu Zema (Novo)
-
Lula 52% x 36% Ronaldo Caiado (União Brasil)
-
Lula 51% x 37% Ratinho Jr. (PSD)
Na simulação contra Tarcísio, Lula cresceu 1,4%, enquanto o governador paulista caiu 1,2% em relação à pesquisa anterior.
A pesquisa ouviu 14.063 pessoas entre 15 e 19 de outubro de 2025, com margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.
Fonte: Atlas/Bloomberg
