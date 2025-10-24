Atlas: Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turnos para 2026

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira (24/10), aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança em todos os cenários simulados para as eleições presidenciais de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Cenário 1 — 1º turno

Lula (PT): 51,3%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30,4%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%

Ratinho Jr. (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 2,5%

Branco/nulo: 5%

Não sabe: 1,9%

O petista subiu 0,9 ponto percentual em relação à última pesquisa, enquanto Tarcísio manteve o mesmo índice do levantamento anterior.

Cenário 2 — com Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 51%

Michelle Bolsonaro (PL): 26,2%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 9,1%

Ratinho Jr. (PSD): 5,1%

Romeu Zema (Novo): 4,6%

Branco/nulo: 3,2%

Não sabe: 0,8%

Cenário 3 — sem Tarcísio

Lula (PT): 51%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 15,3%

Romeu Zema (Novo): 10,6%

Ratinho Jr. (PSD): 10,4%

Branco/nulo: 9,4%

Não sabe: 3,4%

Cenário 4 — sem Lula

Fernando Haddad (PT): 43,1%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30,1%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 7%

Ratinho Jr. (PSD): 3,5%

Romeu Zema (Novo): 2,6%

Branco/nulo: 10,8%

Não sabe: 2,9%

Desempenho por região (Lula x Tarcísio)

Sudeste: Lula 51,8% | Tarcísio 31,7%

Nordeste: Lula 53,9% | Tarcísio 27,1%

Centro-Oeste: Lula 36,7% | Tarcísio 33,4%

Sul: Lula 53,7% | Tarcísio 27,9%

Norte: Lula 51,2% | Tarcísio 36,7%

Cenários de 2º turno

Lula 52% x 44% Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Lula 52% x 43% Michelle Bolsonaro (PL)

Lula 52% x 44% Jair Bolsonaro (PL)

Lula 52% x 35% Romeu Zema (Novo)

Lula 52% x 36% Ronaldo Caiado (União Brasil)

Lula 51% x 37% Ratinho Jr. (PSD)

Na simulação contra Tarcísio, Lula cresceu 1,4%, enquanto o governador paulista caiu 1,2% em relação à pesquisa anterior.

A pesquisa ouviu 14.063 pessoas entre 15 e 19 de outubro de 2025, com margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.

Fonte: Atlas/Bloomberg

✍️ Redigido por ContilNet