Atleta mobiliza solidariedade para mulher e filhos em situação de vulnerabilidade

O atleta Ney Brollen, conhecido por suas conquistas no fisiculturismo e empreendedorismo, gravou um vídeo para mostrar a realidade de Dona Anezia, uma mulher de 48 anos que enfrenta dificuldades para trabalhar devido a problemas de saúde e cuida de dois filhos, sendo um com limitação de locomoção. Por dois anos, Ney tem ajudado a senhora em silêncio, mas decidiu registrar a história para mobilizar mais pessoas a colaborarem.

No vídeo, Ney explica a situação de Dona Anezia e pede doações de alimentos ou valores em dinheiro, informando que toda a arrecadação será destinada diretamente para ajudar a mulher e seus filhos. Ele compartilhou a chave PIX e um endereço para entrega de alimentos.

A publicação gerou repercussão positiva entre os internautas, que comentaram que Deus recompensará quem ajuda, afirmaram que Ney faz o bem sem olhar a quem e prometeram contribuir com doações, seja em dinheiro ou alimentos, além de compartilhar o vídeo para ampliar a ajuda. Muitos elogiaram a iniciativa e desejaram bênçãos a Ney e a Dona Anezia, reforçando a importância de ações solidárias sem buscar reconhecimento.

Ney Brollen informou que quem quiser colaborar pode fazer doações em dinheiro pelo PIX 68 99202 7588, em nome de Ney Claudio (Nubank), ou entregar alimentos no endereço Travessa da Conquista, 570, Residencial Iolanda, Manoel Julião, no Pet Shop Lambe Patas.

Veja o vídeo: