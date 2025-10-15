Atlético-MG e Cruzeiro empatam em 1 x 1 no último clássico do ano

Atlético-MG e Cruzeiro voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (15/10), na Arena MRV, depois da Raposa eliminar o Galo nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida terminou empatada em 1 x 1. Matheus Pereira fez para o time celeste, Ruan Tressoldi deixou tudo igual.

O Atlético-MG volta a entrar em campo no sábado (18/10) para enfrentar o Corinthians, às 18h30, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Cruzeiro, por sua vez, segue em Belo Horizonte e encara o Fortaleza no mesmo dia, às 21h, no Estádio Mineirão.

Ruan Tressoldi marcou para o Galo

Scarpa levou perigo no clássico

Matheus Pereira marcou o primeiro na partida

Matheus Pereira

Atlético volta a jogar no sábado contra o Corinthians

O jogo foi marcado por muita tensão e poucas chances criadas. Em um dos lances de ataque do Galo, o jogador William, do Cruzeiro, se chocou com o goleiro Cássio, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo aos 21 minutos.

A melhor chance no primeiro tempo foi dos donos da casa com Gustavo Scarpa. O camisa 10 do Galo recebeu um bom passe dentro da área, mas errou no domínio e precisou chutar com a bola no ar para levar perigo ao gol do goleiro celeste.

Em outro lance, Dudu dispara em velocidade e encontra Bernard. O camisa 11 pedalou para cima do zagueiro, mas a bola desviou e atrapalhou a finalização do atacante que jogou para escanteio.

O Cruzeiro abriu o placar logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Gabriel Menino tentou recuar do meio de campo e entregou de graça para Kaio Jorge disparar e encontrar Matheus Pereira embaixo da trave para balançar as redes pela primeira vez.

Veja o gol:

MATHEUS PEREIRA ABRE O PLACAR PARA O CRUZEIRO no clássico mineiro! Assistência do Kaio Jorge.

O Galo empatou logo na sequência com Ruan Tressoldi. Em jogada ensaiada de escanteio, Arana cruzou na área e o zagueiro subiu bem para cabecear bem e deixar tudo igual no clássico.

Confira o gol de empate:

RUAN TRESSOLDI VEIO DO SÃO PAULO E ESTÁ FAZENDO SEU SEGUNDO JOGO PELO GALO UM EMPATE MUITO IMPORTANTE PARA O GALO DOIDO!

Uma confusão começou depois do gol de empate e o atacante Kaio Jorge foi expulso da partida por fazer um sinal com as mãos e indicar que o árbitro estaria beneficiando os donos da casa.

O Atlético-MG aproveitou a vantagem numérica e continuou no ataque adversário. Aos 13 minutos, Scarpa bateu bem de fora da área e obrigou o goleiro Léo Aragão a fazer uma bela defesa. Caio Paulista aos 43 minutos chutou de fora da área e levou perigo ao gol do Cruzeiro.