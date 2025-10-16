16/10/2025
Atlético-MG leva Kaio Jorge ao STJD após atitude com zagueiro do Galo

O Atlético-MG decidiu acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. A diretoria alvinegra ficou indignada com a postura do artilheiro do Campeonato Brasileiro no clássico da última quarta-feira (15/10), disputado na Arena MRV, pela 28ª rodada.

Durante o primeiro tempo, Kaio Jorge puxou a mão lesionada do zagueiro Iván Román, que ainda se recuperava de uma fratura sofrida antes de se apresentar à seleção chilena. O defensor retornou ao Brasil antes do fim da Data FIFA e foi relacionado para o jogo devido aos desfalques no setor defensivo, Vitor Hugo, Junior Alonso e Lyanco ficaram fora.

Veja as fotos

Foto: Paulo Henrique França / Atlético
Foto: Paulo Henrique França / Atlético
Foto: Rodney Costa
Foto: Rodney Costa

Pedro Souza/Atlético
Pedro Souza/Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético

Em áudio enviado à imprensa, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, confirmou que o clube protocolará uma nota de infração no STJD para pedir a punição do jogador cruzeirense.

“Estamos entrando com uma notícia de infração no STJD, em desfavor do atleta Kaio Jorge. Não se trata da cotovelada, que, na minha opinião, gerou um cartão amarelo de forma equivocada, nem do gesto de roubo que causou a expulsão. O que estamos denunciando é uma atitude covarde e desleal com um colega de profissão. Ele sabia da fratura na mão do Iván e, mesmo assim, fez o que fez”, afirmou Bracks.

