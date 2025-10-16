Atlético-MG leva Kaio Jorge ao STJD após atitude com zagueiro do Galo

O Atlético-MG decidiu acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. A diretoria alvinegra ficou indignada com a postura do artilheiro do Campeonato Brasileiro no clássico da última quarta-feira (15/10), disputado na Arena MRV, pela 28ª rodada.

Durante o primeiro tempo, Kaio Jorge puxou a mão lesionada do zagueiro Iván Román, que ainda se recuperava de uma fratura sofrida antes de se apresentar à seleção chilena. O defensor retornou ao Brasil antes do fim da Data FIFA e foi relacionado para o jogo devido aos desfalques no setor defensivo, Vitor Hugo, Junior Alonso e Lyanco ficaram fora.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Atlético-MG leva caso Kaio Jorge ao STJD após atitude com zagueiro do Cruzeiro Foto: Paulo Henrique França / Atlético

Foto: Rodney Costa Kaio Jorge em Cruzeiro 2×0 Juventude Torcedores atleticanos comemoram classificação após Everson converter a última cobrança. Torcedores atleticanos comemoram classificação após Everson converter a última cobrança. Pedro Souza/Atlético Atlético-MG leva caso Kaio Jorge ao STJD após atitude com zagueiro do Cruzeiro Foto: Pedro Souza / Atlético

Voltar

Próximo

Em áudio enviado à imprensa, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, confirmou que o clube protocolará uma nota de infração no STJD para pedir a punição do jogador cruzeirense.

“Estamos entrando com uma notícia de infração no STJD, em desfavor do atleta Kaio Jorge. Não se trata da cotovelada, que, na minha opinião, gerou um cartão amarelo de forma equivocada, nem do gesto de roubo que causou a expulsão. O que estamos denunciando é uma atitude covarde e desleal com um colega de profissão. Ele sabia da fratura na mão do Iván e, mesmo assim, fez o que fez”, afirmou Bracks.