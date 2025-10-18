Atlético-MG não vence fora no Brasileirão desde junho; veja e aposte

O Atlético-MG tenta encerrar um longo jejum como visitante no Campeonato Brasileiro. Sem vencer fora de casa desde junho, o Galo encara o Corinthians neste sábado (18/10), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada.

Com os dois times empatados em 33 pontos, o duelo é direto na luta por vaga na Sul-Americana e para se afastar da zona de rebaixamento. Confira as odds e estatísticas do confronto.

Quem vai vencer o duelo?

Contando com a força da torcida, o Corinthians está com o favoritismo na partida, de acordo com a KTO. Com um investimento de R$ 10, se o Timão vencer o Galo, o retorno será de R$ 20, enquanto para o contrário chega a R$ 41.

Além de enfrentar uma Neo Química lotada, o Atlético-MG também terá que vencer o péssimo retrospecto fora de casa no Campeonato Brasileiro.

Em toda a competição, foram 14 jogos longe da Arena MRV, com apenas duas vitórias, três empates e nove derrotas.

A última vez que os mineiros ganharam como visitante foi em 1º de junho, contra o Ceará, pelo placar de 1 a 0. Desde então, a equipe perdeu sete partidas e empatou uma.

A partida será um confronto direto por uma vaga na próxima Sul-Americana e também para se afastar da zona de rebaixamento.

As duas equipes estão com 33 pontos e coladas na classificação. O Corinthians é o 13º colocado, enquanto o Atlético-MG é o 14º, tendo um jogo a menos, por conta dos critérios de desempate.

Veja as últimas oito partidas do Atlético-MG como visitante no Brasileirão

4/10/2025 – Fluminense 3×0 Atlético-MG

20/9/2025 – Botafogo 1×0 Atlético-MG

31/8/2025 – Vitória 1×0 Atlético-MG

24/8/2025 – São Paulo 2×0 Atlético-MG

10/8/2025 – Vasco 1×1 Atlético-MG

27/7/2025 – Flamengo 1×0 Atlético-MG

20/7/2025 – Palmeiras 3×2 Atlético-MG

12/7/2025 – Bahia 2×1 Atlético-MG

O desempenho do Corinthians como mandante está bem abaixo do esperado pela torcida.

Em 13 partidas na Neo Química Arena, foram cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Nos últimos oito jogos, o Timão ganhou apenas um, perdeu três e empatou quatro.

Hulk vai desencantar?

Hulk marca a qualquer momento: Odds* 4.00 na KTO

Considerado um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG, Hulk vive uma sequência negativa com a camisa do clube.

Apesar de ser o artilheiro do time na temporada com 16 gols marcados, o atacante não balança as redes há 12 jogos.

A última vez que ele conseguiu vazar a meta adversária foi na vitória por 2 a 1 contra o Godoy Cruz, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Como chegam as equipes?

Na última quarta-feira (15), o Corinthians disputou o clássico contra o Santos na Vila Belmiro e não conseguiu voltar para a capital com um bom resultado.

O Timão foi derrotado por 3 a 1 e acabou se mantendo próximo à zona de rebaixamento. O Vitória, primeiro time do Z4, está com 28 pontos, cinco a menos que o Timão.

O Atlético-MG também entrou em campo na quarta-feira diante de um rival. Dentro da Arena MRV, o Galo ficou no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro. Ruan Tressoldi marcou o gol da equipe alvinegra no clássico.

Onde assistir Corinthians x Atlético-MG

A partida entre Corinthians e Atlético-MG, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).