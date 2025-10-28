Atlético-MG pode reencontrar Lanús em final continental após 10 anos

28/10/2025
Escrito por Metrópoles
Nesta terça-feira (28/10), o Atlético-MG recebe o Independiente del Valle, na Arena MRV, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. A outra decisão é disputada por Lanús x Universidad de Chile. Caso o time mineiro e o argentino avancem, protagonizarão uma reedição da Recopa Sul-americana de 2014, que terminou com título do Galo.

Ambos confrontos de ida terminaram em empate. O time mineiro sofreu um gol de pênalti logo no início da partida em Quito, mas conseguiu empatar com Dudu, nos acréscimos. Lanús e Universidad de Chile empataram em 2 x 2.

Uma simples vitória garante a vaga na final da competição para qualquer um dos semifinalistas.

Reedição da Recopa

Em 2014, Atlético-MG e Lanús fizeram a Recopa Sul-americana. O Galo havia vencido a Libertadores inédita em 2013, enquanto os argentinos conquistaram a Sul-americana na mesma temporada. A equipe comandada pelo técnico Cuca venceu o jogo de ida na Argentina por 1 x 0 e sacramentou o título ao derrotar o adversário pelo placar de 4 x 3 no Mineirão.

A decisão em 2014 foi o último confronto entre as equipes. No retrospecto, Galo e Lanús se enfrentaram em quatro oportunidades, sendo três vitórias e um empate do time mineiro, invicto no duelo.

Campanha

O Atlético-MG chega para a semifinal com o posto de melhor visitante da Sul-americana. Na fase de grupos, o Galo teve duas vitórias, três empates e uma derrota, e fechou a primeira fase com a segunda colocação do Grupo H.

Na segunda fase, o time mineiro enfrentou o Atlético Bucaramanga e eliminou o clube colombiano nos pênaltis. Nas oitavas de final, despachou o Godoy Cruz com vitórias nos jogos de ida e volta. Contra o Bolívar, nas quartas de final, garantiu o resultado no jogo da volta, com gol de Bernard nos acréscimos.

 

