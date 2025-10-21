21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Atlético-MG reclama de pênalti polêmico na Copa Sul-Americana; confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
atletico-mg-reclama-de-penalti-polemico-na-copa-sul-americana;-confira

Pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana nessa terça-feira (21/10), o Atlético-MG empatou com o Independiente Del Valle no Equador, em 1 x 1. Em suas redes sociais, o Galo reclamou do pênalti marcado a favor dos equatorianos ainda na primeira etapa da partida.

Leia também

 

É isso mesmo, @conmebol? Um vexame a arbitragem hoje no Equador! Esperamos alguma atitude em relação a essa vergonha. pic.twitter.com/QxY5E4qY5F

— Atlético (@Atletico) October 22, 2025

A penalidade máxima aconteceu antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Renan, do Atlético-MG, foi tocado por Mercado, do Independiente Del Valle, dentro da área. O árbitro assinalou pênalti. Ele ainda foi chamado no VAR, mas após avaliação, confirmou a falta na área.

O lance causou revolta nos torcedores, que mostraram indignação pelas redes sociais.

Na cobrança, Sornoza bateu e abriu o placar para o Independiente Del Valle. O Galo chegou ao empate apenas nos acréscimos do segundo tempo, com Dudu. O jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana será na próxima terça-feira (28/10), às 21h30, na Arena MRV.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost