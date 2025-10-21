Atlético-MG reclama de pênalti polêmico na Copa Sul-Americana; confira

Pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana nessa terça-feira (21/10), o Atlético-MG empatou com o Independiente Del Valle no Equador, em 1 x 1. Em suas redes sociais, o Galo reclamou do pênalti marcado a favor dos equatorianos ainda na primeira etapa da partida.
É isso mesmo, @conmebol? Um vexame a arbitragem hoje no Equador! Esperamos alguma atitude em relação a essa vergonha. pic.twitter.com/QxY5E4qY5F
— Atlético (@Atletico) October 22, 2025
A penalidade máxima aconteceu antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Renan, do Atlético-MG, foi tocado por Mercado, do Independiente Del Valle, dentro da área. O árbitro assinalou pênalti. Ele ainda foi chamado no VAR, mas após avaliação, confirmou a falta na área.
O lance causou revolta nos torcedores, que mostraram indignação pelas redes sociais.
Na cobrança, Sornoza bateu e abriu o placar para o Independiente Del Valle. O Galo chegou ao empate apenas nos acréscimos do segundo tempo, com Dudu. O jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana será na próxima terça-feira (28/10), às 21h30, na Arena MRV.