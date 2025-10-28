Atlético-MG vai decidir torneio continental pelo segundo ano seguido

O Atlético-MG garantiu vaga em mais uma final internacional nesta terça-feira (28/10). O time bateu o Indepediente Del Valle por 3 x 1, na Arena MRV. Pelo segundo ano consecutivo, o clube mineiro vai disputar uma decisão continental, desta vez, da Copa Sul-Americana. Em 2024, a equipe foi finalista da Libertadores, mas perdeu para o Botafogo.

Antes, o Galo participou de outras edições de finais em torneios sul-americanos. Na campanha de 2013, quando conquistou sua primeira Libertadores, o título da Recopa Sul-Americana em 2014, obtido ao enfrentar o Lanús, da Argentina, a Copa Ouro de 1993 e a Copa Master da Conmebol de 1996, menos conhecida.

Além disso, o Atlético Mineiro foi tricampeão da Copa Conmebol, torneio que funcionava como uma espécie de “Sul-Americana da época”. Em 1992, o Galo levantou seu primeiro título internacional oficial. Três anos depois, em 1995, o clube repetiu a dose. O tricampeonato veio em 1997, quando o Atlético confirmou sua tradição em torneios continentais.

Atletico-MG x Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana

Atletico-MG x Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana

Torcida do Atlético-MG na Arena MRV na Copa Sul-Americana

Atletico-MG x Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana

Campanha

O Atlético Mineiro faz uma campanha consistente na Copa Sul-Americana de 2025, marcada por altos e baixos, mas com grande poder de recuperação. O Galo iniciou o torneio na fase de grupos, integrando o Grupo H ao lado de Cienciano (Peru), Deportes Iquique (Chile) e Caracas FC (Venezuela).

A equipe mineira teve um bom desempenho, mas acabou ficando na 2ª colocação do grupo após empatar em 1 x 1 com o Cienciano na última rodada, em jogo disputado na Arena MRV. O resultado obrigou o Atlético a disputar os playoffs, fase intermediária da competição, em vez de avançar diretamente às oitavas de final.

Nos playoffs, o Galo enfrentou o Godoy Cruz, da Argentina, em uma série equilibrada, e conseguiu a classificação com uma atuação segura em casa. Nas oitavas e quartas de final, quando enfrentou Godoy Cruz e Bolívar respectivamente, o time mostrou evolução e conseguiu as classificações até as semis.

Confira os melhores momento de Atlético-MG 3 x 1 Independiente Del Valle

Próximo compromisso

O adversário do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana será conhecido na quinta-feira (30/10). Na Argentina, o Lanús recebe a Universidad de Chile às 19h. A primeira partida terminou empatada em 2 x 2. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O Atlético-MG agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time entra em campo no domingo (2/11), às 18h30, no Estádio Beira-Rio, para enfrentar o Internacional.