Atlético-MG vence Del Valle e avança à final da Copa Sul-Americana

O Atlético-MG venceu o Independiente Del Valle-EQU por 3 a 1, nesta terça-feira (28/10), e se conquistou a vaga na final da Copa Sul-Americana. As equipes haviam empatado em 1 a 1 na partida de ida, disputada em Quito, no Equador. Com a vitória na Arena MRV, em Belo Horizonte, o placar agregado ficou em 4 a 2 e garantiu a classificação brasileira.

Guilherme Arana, aos 36 minutos, e Bernard, aos 44′, marcaram para o Galo no 1º tempo. Na volta do intervalo, Spinelli diminuiu a vantagem, enquanto Hulk deu números finais à partida. O ídolo alvinegro quebrou um jejum de 15 jogos sem marcar e chegou ao gol de número 499 na carreira. O último gol havia sido em 14 de agosto, na vitória por 2 a 1 contra o Godoy Cruz-ARG.

Hulk quebrou jejum e se aproximou do gol 500 na carreira. Jogadores do Atlético celebram a classificação para a final continental. Dudu, com duas assistências, foi outro destaque da partida. Campeão da Libertadores em 2013, Bernard volta a disputar uma final internacional com o Atlético-MG. Bernard fez o 2º gol do Atlético-MG na partida contra os equatorianos.

Outro destaque do elenco comandado por Jorge Sampaoli foi o atacante Dudu, que anotou duas assistências no jogo. Além da participação ativa na vitória, o atacante foi responsável por trazer o empate do Equador no duelo de ida. O Del Valle vencia até os 46′ da segunda etapa, quando o ex-Palmeiras marcou o gol de empate.

O Atlético-MG agora espera a definição do confronto entre Lanús-ARG e Universidad de Chile, que se enfrentam nesta quinta-feira (30/10), após o empate em 2 a 2 na ida. A final da Copa Sul-Americana está prevista para 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai. A CONMEBOL ainda não definiu qual estádio será palco do duelo.

Com a classificação, Galo vai para a segunda final continental consecutiva. No ano passado, o clube mineiro enfrentou o Botafogo na decisão da Copa Libertadores, no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina. A equipe carioca venceu por 3 a 1, com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Jr Santos, enquanto Eduardo Vargas descontou.