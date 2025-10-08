08/10/2025
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Atlético-MG x Sport: onde assistir ao jogo atrasado pelo Brasileirão

O Atlético-MG recebe o Sport, nesta quarta-feira (8/10), às 19h, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A equipe comandada por Sampaoli tenta se afastar da zona de rebaixamento e voltar ao caminho das vitórias após a derrota para o Fluminense. Já o Sport, lanterna do campeonato, precisa do triunfo se quiser se manter vivo na luta contra a degola.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Guilherme Arana (Caio Paulista);Bernard e Hulk.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda.

Onde assistir

O duelo entre Atlético-MG e Sport, pela 14ª rodada do Brasileirão, terá transmissão por pay-per-view (Premiere).

