Ato no DF mostra que Michelle, e não anistia, é opção para Bolsonaro

A mais recente manifestação bolsonarista — desta vez, uma caminhada pela anistia ao 8 de Janeiro na terça-feira (7/10), em Brasilia — deu mais uma amostra de que Michelle é hoje a única esperança restante para o clã Bolsonaro.

Dos membros da família, apenas a ex-primeira-dama demonstra, neste momento, reunir elegibilidade e potencial eleitoral. Assim como nos atos em São Paulo, Michelle foi mais ovacionada pela militância presente em Brasília.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Ato em Brasília pedindo anistia para Jair Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 4

Ato em Brasília pedindo anistia para Jair Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 4

Ato em Brasília pedindo anistia para Jair Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 4

Ato em Brasília pedindo anistia para Jair Bolsonaro

Giovana Alves/Metrópoles

Outros membros do clã com potencial eleitoral estão inelegíveis, como é o caso do ex-presidente, ou devem ficar em breve, como o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), investigado por coação no curso do processo da trama golpista.

Já o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro (ambos do PL-RJ) estão elegíveis, mas não têm o potencial eleitoral de Michelle. Nem despertam o mesmo entusiasmo da militância que a ex-primeira-dama.

A manifestação, além de evidenciar a força de Michelle, também mostrou que, no momento, não há pressão popular suficiente para forçar o Congresso Nacional a votar, a contragosto, uma anistia “ampla, geral e irrestrita”.

Leia também

Michelle e Tarcísio?

O favorito do Centrão é Tarcísio de Freitas (Republicanos), que poderia compor chapa com Michelle. Aliados do governador, porém, apontam cada vez mais que ele não concorrerá sem uma união da direita em torno de seu nome.

Michelle, observam aliados, tem ainda a vantagem de não ocupar mandato. Assim, não teria tanto a perder — no máximo, a disputa ao Senado pelo Distrito Federal, considerada uma vitória fácil para a ex-primeira-dama.

Dessa forma, caso Jair Bolsonaro insista em ter um familiar como representante da direita, o nome de Michelle se fortalece cada vez mais, à medida que as opções do clã minguam. O ex-presidente, porém, ainda resiste.