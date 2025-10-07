Ator Ben Lewis, de O Fantasma da Ópera, morre aos 46 anos

O ator e cantor australiano Ben Lewis, conhecido mundialmente por interpretar o icônico protagonista de O Fantasma da Ópera, morreu nessa segunda-feira (6/10), aos 46 anos. A notícia foi anunciada no Instagram pelo apresentador e amigo de longa data Todd Woodbridge.

Segundo a People, Lewis lutava contra um câncer no intestino, diagnosticado em fevereiro de 2024. A doença foi considerada incurável, e uma campanha no GoFundMe havia sido criada em julho para auxiliar a família nos custos do tratamento, com meta de arrecadação de 200 mil dólares australianos, o equivalente a cerca de R$ 700 mil.

Em sua homenagem, Todd Woodbridge escreveu:

Leia também

“Hoje perdemos Ben Lewis, um dos amigos mais queridos da minha família, muito jovem, e a família do Teatro Musical Australiano também perdeu um dos grandes! Ben foi uma estrela no palco em O Fantasma da Ópera: O Amor Nunca Morre e em O Fantasma da Ópera no West End. Mais importante, ele foi uma das melhores pessoas: engraçado, atencioso e um mentor maravilhoso para todos com quem trabalhou.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Todd Woodbridge (@woodbridge.todd)

O apresentador ainda relembrou momentos marcantes da amizade com o artista: “Tantas boas lembranças de férias juntos na Escócia, visitando os camarins do Her Majesty’s Theatre em Londres, passando pelos momentos em Wimbledon e nossa última foto juntos no final de junho em nossa casa. Mando minhas condolências à sua família esta noite.”

Nascido em Londres, Lewis é de uma família ligada à ópera, filho dos cantores Michael Lewis e Patricia Price, ambos com formação clássica. Ele estudou canto no Royal College of Music, na capital britânica, e na Western Australian Academy of Performing Arts, onde consolidou sua formação artística.

Durante os anos 2000, Ben se destacou no cenário teatral australiano, atuando em produções de destaque como Urinetown, A Little Night Music e Priscilla, a Rainha do Deserto. Seu talento e carisma o levaram a se tornar um dos principais nomes do teatro musical do país, além de conquistar público e crítica internacionalmente por suas performances no West End, em Londres.