Ator critica atuação de Paolla Oliveira e ela reage: “Crescer às custas de mulher”

20/10/2025
O remake de “Vale Tudo” já terminou, mas os assuntos envolvendo a novela ainda não. Paolla Oliveira, em uma rede social, no último domingo (19/10), rebateu as críticas que recebeu por dar vida a Heleninha Roitman. O ator João Sales criticou a atriz em uma das cenas em que sua personagem estava embriagada.

“Se os gestos usados pela Paolla Oliveira estivessem alinhados a um objetivo, traria mais verdade. Qual é o objetivo dela? O pior que existe, que é mostrar como ela é bêbada e uma atriz maravilhosa fazendo uma bêbada. Ou seja, o personagem não existe. Essa porção de gestos que ela faz não leva a cena a lugar algum. Como seria bom ver uma atriz que pudesse fazer uma alcoólatra, que tivesse um objetivo”, analisou o ator.

Reprodução Instagram Paolla Oliveira/ montagem
João Sales e Paolla OliveiraReprodução Instagram Paolla Oliveira/ montagem
Reprodução/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) e Renato (João Vicente de Castro) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo
Reprodução/LeoDias TV
Paolla Oliveira diz que papel em Vale Tudo virou “serviço social”Reprodução/LeoDias TV

A atriz o ironizou enquanto se maquiava e disse: “Não é sobre atuação, claro. Quem sou eu para ficar julgando a atuação dos outros. Mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros, principalmente quando o outro é uma mulher.”

Não parou por aí. João viu e rebateu algumas falas da artista: “A crítica dela não foi sobre atuação, como ela mesma deixou claro —foi sobre ser humano. Isso significa que ela é um ser humano perfeito, capaz de julgar os outros? Ou apenas exerce o direito de analisar criticamente a humanidade por também fazer parte dela?” Ele ainda pediu desculpas se as suas análises técnicas feriram a representatividade.

