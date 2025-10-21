Ator de “Dona de Mim” revela que chorou após gravar cena como abusador de Kami

O ator Bernardo Schlegel, que interpretou Ronaldo, personagem que persegue e abusa de Kami (Giovanna Lancellotti) na novela das 19h da Globo, “Dona de Mim”, contou, em entrevista ao gshow, como foram os bastidores da cena e revelou que chegou a chorar após a gravação.

“Foi muito intenso. Não existe preparo possível pra uma cena tão violenta, mas, nesse caso, foi muito de improviso. Segui as orientações da direção, me guiando na hora. Terminei de gravar e comecei a chorar, pelo nojo que senti. Precisei de um tempinho pra me recuperar”, relatou Bernardo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Kami fica frente a frente com homem que abusou dela em Dona de Mim Foto: Reprodução Globo Kami (Giovanna Lancellotti) em “Dona de Mim” Reprodução/Globo Reprodução Ryan (L7nnon) e Kami (Giovanna Lancellotti) em “Dona de Mim” Reprodução/Globo Foto: Reprodução gshow Voltar

Próximo

O artista ressaltou ainda a importância da cena ter sido dirigida por uma mulher: “Foram cenas fisicamente intensas. O ataque a Kami, a luta com o Marlon. Até a cena do Ryan com a arma na cabeça dele. A sequência da violência em si também foi bem intensa. Não sabia que iríamos gravar daquele jeito, pois no texto havia apenas uma sugestão dele entrando atrás dela no beco. O que foi ao ar é um trabalho a muitas mãos, conduzido com maestria pela diretora Mari Duarte. Achei muito importante ela ter sido dirigida por uma mulher.”

Assim como Giovanna Lancellotti, Schlegel contou que recebeu muitas relatos marcantes após a cena ir ao ar, de mulheres que já foram vitimas de abuso sexual e apontou a importancia do assunto ser mencionado em tv aberta: “Recebi muitas mensagens. Fiquei muito surpreso com isso. A maioria era de pessoas me dando parabéns e dizendo que me odeiam. Em tom de piada, claro. Mas, além delas, também recebi mensagens de mulheres contando que já foram vítimas de violência, compartilhando suas histórias. Muito duro ler – e responder. Acho que só prova como é urgente termos essas narrativas em rede nacional, pois é um problema real que precisa ser combatido”, afirmou.