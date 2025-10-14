Ator de Tropa de Elite nega crítica a Wagner Moura: “Marcar posição”

O ator Sandro Rocha negou que tenha criticado Wagner Moura após um vídeo viral, onde discorda de uma lista do colega de três filmes brasileiros que todos deveriam assistir. Moura apontou Bye Bye Brasil, Terra Estrangeira e Vidas Secas como filmes imperdíveis.

“Não teve crítica, teve marcar posição. Falar em cinema e não tocar em Tropa de Elite e Cidade de Deus… você está querendo apagar a memória da população. Eles já fazem isso em tantas outras áreas, nessa área que não posso deixar passar batido”, disse o ator em seu Instagram, nesta terça-feira (14/10).

Responsável por viver Major Rocha no filme Tropa de Elite, o ator ainda garantiu não ter nada contra Wagner Moura, o Capitão Nascimento do longa brasileiro.

Entenda a confusão

Sandro Rocha fez um vídeo após Wagner Moura indicar em uma entrevista três filmes brasileiros que todos devem assistir.

Em vídeo postado no Instagram, Rocha disse: “Faltou Cidade de Deus, clássico e antológico, e Tropa de Elite I e II. Jamais deixem que esses três filmes sejam esquecidos.”

“Eu sei que eles querem apagar a realidade por ideologia, mas nós ainda estamos aqui”, finalizou.

Quem é Sandro Rocha

Sandro Rocha, de 51 anos, ganhou fama após viver o policial corrupto Edivan Rocha nos filmes Tropa de Elite e Tropa de Elite 2: O Inimigo agora É Outro.

Antes da fama, trabalhou como Ronald McDonald, além de ser vendedor em uma empresa de fotocópias.

Seu primeiro papel na TV foi em O Rei do Gado, como Marcos, em 1996. Ele ainda esteve em A Diarista (2001), Vidas em Jogo (2011), Os Dez Mandamentos (2015), entre outros.