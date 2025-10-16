Ator de Tropa de Elite rompe silêncio sobre Wagner Moura: “Se esconde”

Lembrado até hoje como o Russo dos filmes Tropa de Elite (2007) e Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010), o ator Sandro Rocha participou ao vivo, nesta quarta-feira (15/10), do programa Pleno Time.

Durante a entrevista, ele voltou a comentar a polêmica envolvendo seu antigo colega de elenco, Wagner Moura — intérprete do Capitão Nascimento nos dois longas dirigidos por José Padilha.

O que aconteceu

Ao ser questionado sobre três filmes nacionais que todo brasileiro deveria assistir, Wagner não mencionou Tropa de Elite, o que foi criticado por Sandro. Durante o programa de entrevistas, o ator acusou o ex-colega de tentar “roubar o senso comum da população”.

“O Wagner é livre para escolher o que quiser. O problema é que ele se esconde atrás de uma espiral de silêncio, de uma tentativa de roubar o senso comum da população, apoiado por uma mídia que se coloca como se fosse verdade. Todo mundo começou a se interessar pelo trabalho do Wagner a partir de Tropa de Elite, e não citar o filme mais visto da história do cinema nacional não tem a ver com escolha individual, mas com o fato de eles acharem que o filme é fascista. A cultura no Brasil foi aparelhada, e a esquerda tem calado as pessoas na base do medo”, afirmou Sandro.

“Fui afastado da minha profissão”

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ator relatou que recebeu diversas mensagens de colegas de profissão durante as eleições de 2018, relatando que não podiam expressar opiniões contrárias à esquerda por medo de terem seus contratos cancelados.

“Eu jamais imaginei que, dentro da classe artística, você não pudesse ter opinião divergente. Sempre fui uma pessoa que não abre mão da minha independência e da minha forma de me expressar, e paguei o preço por isso. Fui afastado da minha profissão por conta da minha posição política pró-Bolsonaro. Tiraram-me de filmes para os quais eu já estava escalado, e houve uma perseguição nos bastidores para que eu não fosse contratado”, denunciou o ator, que está fora das novelas desde 2017, quando participou da trama bíblica Apocalipse, da Record.

Atores Wagner Moura e Sandro Rocha

Wagner Moura em cena do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Wagner Moura em O Agente Secreto

“Minha relação com a arte é zero”

Atualmente atuando no mercado imobiliário, o artista — que foi criado no Complexo do Lins — contou como está sua relação com a atuação.

“Minha carreira nunca foi pautada apenas na expressão artística. Sempre fui empresário e trabalho desde os 13 anos. Eu vendia sorvete e brigadeiro no meu condomínio para ajudar nas despesas de casa. Nunca dependi 100% da minha carreira, mas hoje minha relação com a arte é zero, é uma relação de saudade. Minha carreira me foi tirada por conta do meu posicionamento”, afirmou.