Ator de “Vale Tudo”, Luis Melo faz avaliação sincera sobre novela: “Esperava mais”

O ator Luis Melo avaliou a própria participação em “Vale Tudo”, novela da TV Globo que chegou ao fim na última sexta-feira (17/10). Em entrevista cedida a Marcus Montenegro para o podcast “Ser Artista”, o veterano confessou que o enredo para seu personagem, o jornalista Bartolomeu, não foi desenvolvido como ele esperava.

O relato veio à tona após o entrevistador pedir a “máxima verdade” ao questioná-lo sobre o remake, que ficou sob responsabilidade da autora Manuela Dias. “Esperava mais de ‘Vale Tudo’ para você?”, indagou Marcus, enquanto o convidado respondeu: “Eu esperava!”.

Bartolomeu (Luis Melo) e Ivan (Renato Góes) em "Vale Tudo". Luis Melo em ação com Edvana Carvalho e Ramille. No último capítulo de "Vale Tudo", da Globo, Odete Roitman forjou a própria morte. No remake de "Vale Tudo", da Globo, Alice Wegmann interpretou Solange Duprat.

“Eu não cheguei a sofrer muito com isso até por essa coisa da compreensão”, iniciou Luis, que assumiu em seguida: “A única coisa que senti foi pensar: ‘Meu Deus, eu poderia estar fazendo tanta coisa’. Mas eu também não sei fazer nada pela metade, e não é porque não foi desenvolvido ou não foi aproveitado que eu não vou”, seguiu, sem deixar claro se fazia referência apenas a Bartolomeu ou todo o enredo.

O ator afirmou que, apesar da decepção com a própria participação, se entregou totalmente a “Vale Tudo”, sem se dividir com outros trabalhos: “Eu não pensei em outra coisa. Não mexi em peça, projetos, nada. Não fiz nada enquanto não terminasse. Mas você fica com uma vontade de fazer mais”, finalizou Luis Melo.

O trecho da entrevista com o ator foi divulgado nesta segunda-feira (20/10) pelo próprio podcast. O bate-papo completo vai ao ar na próxima quinta-feira (23/10).