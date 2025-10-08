ator-de-vale-tudo-revela-palpite-sobre-a-morte-de-odete-roitman

Lucas Leto apostou ao vivo sobre quem ele acha que matou Odete Roitman em Vale Tudo. O ator, que interpreta Sardinha na novela, revelou as apostas dele para o assassinato da vilã ao vivo no Encontro e confessou que todo dia acredita em uma teoria diferente.

Segundo o ator, ele pensou que seria Freitas no começo, mas gostou da teoria de que Odete não vai morrer e que teria forjado a própria morte. “Mas no final eu acho que eu continuo com o meu palpite e acho que foi a tia Celina”, revelou o ator ao vivo.

Pouco depois, Patrícia Poeta também revelou o que acha sobre o assassino da personagem. “Eu já achei que era a Maria de Fátima, depois eu passei para o mordomo, mas aqui no nosso bolão até ontem tinha dado Maria de Fátima”, contou ela.

“Tia assassina”

Na terça-feira (7/10), um vídeo do ator já tinha viralizado na web após ele acusar um colega de elenco de ser o assassino de Odete. Os atores assistiram ao capítulo da morte da personagem juntos, no Copacabana Palace, e o ator acusou uma atriz, no caso a personagem dela, de cometer o crime.

No vídeo compartilhado por ele é possível ver as atrizes Malu Galli e Débora Bloch conversando. Intérpretes das irmãs Celina e Odete, respectivamente, as duas estavam rindo quando foram surpreendidas por Lucas. ““Foi ela! Tia assassina”, gritou o ator e causou risada tanto na atriz quanto nos outros presentes.

A cena repercutiu na web e fãs começaram a especular se seria de fato um vazamento sobre o desfecho da cena, já que Celina está entre os cinco suspeitos do crime e, nas enquetes realizadas sobre o tema, aparece como uma das favoritas do público para o posto de assassina de Odete.

Além dela, Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira) também estão entre os suspeitos.