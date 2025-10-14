Ator Felipe Selau, que trabalhou em “Malhação”, é encontrado morto em SP

O ator e produtor Felipe Selau, de 31 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo nesta terça-feira (14/10). O óbito foi confirmado por sua irmã, Priscila Back Selau, nas redes sociais. Felipe trabalhou em Malhação em 2014 e atualmente atuava como produtor executivo da Chilli Beans, sob o nome Felipe Céu.
De acordo com informações da Veja, a perícia encontrou antidepressivos no local onde o corpo foi encontrado. A irmã do ator relatou que ele apresentava comportamentos preocupantes desde a semana passada, quando se ausentou do trabalho.
Veja as fotos
Leia Também
“No final de semana agora, aconteceu de novo. No sábado ele falou com minha mãe, estava bem, falou que ia no teatro. Só que domingo a mãe já não conseguiu mais falar com ele, nem chegava mais mensagem, nem ligação”, explicou Priscila.
Ela prosseguiu o relato: “Hoje quando a gente acordou continuamos sem resposta. Chamamos novamente um chaveiro e quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído na porta”.
“Chamaram bombeiro, polícia e quando entraram, meu irmão já estava sem vida. Fizeram a perícia, encontraram algumas coisas no apartamento dele, inclusive antidepressivo, só que não sei o que aconteceu, porque se a recepcionista ouviu alguém falando… A gente não sabe o que realmente aconteceu”, completou.
Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do ator.