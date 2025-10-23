ator-fernando-fecchio-morre-aos-45-anos,-e-famosos-prestam-homenagens

O ator e bailarino Fernando Fecchio, integrante da tradicional companhia teatral paulistana Os Parlapatões, faleceu aos 45 anos. A confirmação da morte foi feita pela própria companhia nesta quinta-feira (23/10). A família do artista não divulgou a causa do falecimento.

O diretor Ruy Cortez prestou homenagem ao colega em suas redes sociais: “Fernandinho era alegria, afeto, carisma e encanto. E o principal, um ator, um artista nato. Fica essa manhã triste, o absurdo dessa vida e muita saudade. Amigo querido, você partiu muito novo. Meus sentimentos mais profundos à família”, escreveu Cortez.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fernando Fecchio Foto: Reprodução Fernando Fecchio Foto: Reprodução Fernando Fecchio Foto: Reprodução Fernando Fecchio Foto: Reprodução Fernando Fecchio Foto: Reprodução Voltar

Próximo

Paulista, Fernando Fecchio se formou no Teatro Escola Célia Helena e iniciou sua carreira em 1999, na peça Te amo Amazônia, de Paulo César Coutinho. Durante sua trajetória nos palcos, participou de montagens de clássicos de José Saramago, William Shakespeare e Tennessee Williams. Na televisão, integrou o elenco do seriado Descolados, da MTV.

A notícia da morte repercutiu entre artistas e colegas de profissão. Nas redes sociais, o ator Leonardo Miggiorin escreveu: “Sinto muito. Deus o receba”. Outros colegas também manifestaram tristeza: “Que triste”, disse Gabriel Pinheiro; “Muito triste”, comentou Pedro Lemos. Clóvis Torres postou: “Que triste! Ele era incrivel. Sempre uma Algeria encontra-lo. Maravilhoso. Que seu retorno seja no afeto. Muito chocado com essa notícia”.

A atriz e diretora Christiane Tricerri recordou a experiência de trabalhar com Fernando na montagem de Rei Lear: “Que triste. Estive com ele em Rei Lear. Era lindo, um excelente ator, uma pessoa maravilhosa”, afirmou.