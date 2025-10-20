ator-que-criticou-trabalho-de-paolla-oliveira-detona-a-atriz-e-a-globo

O ator João Sales polemizou nas redes sociais nesta semana ao publicar um vídeo criticando as atuações de Paolla Oliveira em Vale Tudo. O conteúdo viralizou tanto que chegou na atriz.

No Instagram, Paolla Oliveira rebateu as críticas recebidas e disse que o ator “adora crescer às custas de mulher”. Não satisfeito, João Sales gravou novos vídeos para se vangloriar por ter sido detonado pela artista.

“Eu me sinto um bruxo. Eu joguei uma pedrinha, mas eu acho que eu acertei bem no meio da testa. É mágica”, disse ele, referindo-se ao primeiro vídeo gravado.

O artista ainda tratou o assunto como “uma batalha de Davi e Golias” e uma batalha entre o conhecimento dele e a indústria cinematográfica.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Ator João Sales reage às críticas de Paolla Oliveira

Reprodução/Instagram 2 de 3

Paolla Oliveira como Heleninha em Vale Tudo

Reprodução/Internet. 3 de 3

Paolla Oliveira

Instagram/Reprodução

Leia também

Em seguida, ele aproveitou, ainda, para atacar a TV Globo e a atriz, mais uma vez.

“‘Seres humanos que adoram crescer às custas dos outros’. Uma ótima observação, vinda justamente de alguém que trabalha em uma empresa que cresceu às custas da ditadura militar ou que hoje cresce transformando obras-primas da TV em programas de Polishop. Ou talvez de alguém que tirou o lugar de uma verdadeira rainha da comunidade”, disparou.

Veja: