16/10/2025
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Ator que interpreta Investigador Alcides em Vale Tudo fala sobre participação na novela

Escrito por Portal Leo Dias
O ator Fifo Benicasa integra a fase final do remake de Vale Tudo, da TV Globo, interpretando o investigador Alcides, que atua ao lado do delegado Mauro, papel de Claudio Jaborandi. O personagem aparece nas últimas semanas da trama, no momento em que o público volta a discutir a pergunta que marcou a história da televisão brasileira: “Quem matou Odete Roitman?”

“Alcides é investigador, ele trabalha com o delegado Mauro, e entra exatamente nesse ponto de virada da história. É o momento em que o Brasil inteiro volta a falar sobre isso — está no rádio, na TV, na internet, nas ruas. É interessante fazer parte desse movimento que retorna com força” , disse Fifo.

Além de Vale Tudo, o ator participou de outras duas produções em 2025: viveu Barnabé na série Paulo, o Apóstolo, coprodução da Record e Disney, e Humberto em Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO. Os três trabalhos mostram sua atuação em diferentes contextos — do drama bíblico ao suspense contemporâneo — em um mesmo ano.

“ Esses personagens me colocaram em situações muito diferentes e todos trazem reflexões sobre o ser humano e suas escolhas. Isso é o que mais me interessa no trabalho” , afirmou o ator.

Formado pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e pela Oficina de TV da Fundação Cesgranrio, Fifo começou a carreira no teatro e em produções independentes. Em 2025, consolidou presença em três frentes distintas — Globo, Record e HBO — marcando um momento importante de sua trajetória no audiovisual.

