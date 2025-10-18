ator-que-“ressuscitou”-odete-roitman-conta-bastidores-de-cena-secreta

Odete Roitman não morreu, e o responsável por salvar a vilã de Vale Tudo foi o secretário Freitas, vivido por Luis Lobianco.

O ator, em entrevista ao Metrópoles, vibrou bastante com o desfecho de seu personagem, e diz que ganhou um grande presente ao poder “ressuscitar” a megera da novela das nove da Globo.

“Fui surpreendido, completamente surpreendido. Ainda estou absorvendo. Freitas virou um grande herói dessa história, salvou Odete Roitman, amada pelo Brasil”, brinca ele na entrevista, e completa: “Amei o meu personagem desde o início. Desde a primeira cena. Me deu todas as possibilidades como ator. Fiquei realmente e sai transformado desse trabalho.”

Lobianco conta que precisou guardar por três semanas o segredo final da novela, e detalha os bastidores das cenas secretas:

“Foram muito secretas. Recebi o roteiro direto da produção. Não passou por nada interno. A Luciana, produtora, me mandou por print no Whatsapp. ‘É isso, vamos fazer tal dia, com equipe reduzida’. Foi muito legal. A produtora vestida de médica fazendo a operação da Odete, os contrarregras, a equipe de arte. Parecia teatro mesmo. E o segredo, né? A gente gravou tem três semanas e eu estou a três semanas assim. Não falei pra ninguém. Já estava no meu limite de guardar isso”.

Crítica da novela

Ainda na entrevista, Lobianco afirma que Vale Tudo faz críticas sociais e política, principalmente quando pune ou deixa de punir pessoas corruptas:

“A gente fala de um país que durante tanto tempo ficou conhecido como o país da impunidade, segue sendo, mas temos dado lições de democracia pro mundo todo. É também o momento de olhar o que temos de bom e ver corruptos sendo presos e pagando na medida do que a gente consegue. A Odete estar viva é um pouco simbólico, de que essa história continua. Pode rolar um spin-off ou daqui um tempo outro elenco faz de novo”.

Lobianco chega ao fim da novela com uma sensação de ter recebido um presente:

“Foi um prêmio para o Freitas e para mim. Salvar a Odete e estar na última cena, numa sequência tão aguardada. O Brasil inteiro torcendo. É um momento muito especial. Eu ressuscitei Odete Roitman”.

Luis Lobianco fala sobre casamento: “Uma liberdade madura”

Instagram/Reprodução 2 de 5

Luis Lobianco, o Freitas de Vale Tudo.

Reprodução 3 de 5

Luis Lobianco fala sobre casamento: “Uma liberdade madura”

Instagram/Reprodução 4 de 5

Na mesma data, o ator Luis Lobianco também comunicou ter testado positivo durante viagem pela Europa. Segundo ele, “Pra evitar ruído, escrevo aqui contando que me sinto bem e tenho sintomas leves, como um resfriado”, relatou nas redes sociais

Reprodução/Instagram 5 de 5

Luis Lobianco em Vai na Fé

Reprodução