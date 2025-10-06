Ator Samuel de Assis é internado no RJ após pico de pressão

Internado no Rio de Janeiro para observação, Samuel de Assis relatou neste último domingo (5/10) nas redes sociais que sofreu um pico de pressão. O ator, que é hipertenso, explicou que a combinação de rotina intensa e estresse desencadeou o quadro e que buscou o hospital para monitoramento. No vídeo, ele tranquilizou amigos e seguidores, afirmando que se sente bem e que deve receber alta em breve.

Nos bastidores do registro, o clima foi de leveza: enfermeiras entraram no quarto e pediram selfies, prontamente atendidas pelo artista. As imagens circularam pelos stories do Instagram do artista e ajudaram a conter boatos sobre o estado de saúde. “Eu tô ótimo, agora. O que eu tive foi um pico de pressão por um estresse absoluto, muito trabalho, muita coisa pra fazer e resolver, caí. Pressão foi lá pro alto e falei: ‘É melhor ir para o hospital para monitorar e cuidar’. Tô aqui e amanhã tô em casa”, tranquilizou ele.

Samuel de Assis vai entrar em "Mania de Você" na pele de um arquiteto em luto Foto: Vitor Peruzze/TV Globo Samuel no dia de revitalização da escola de samba Beija-Flor Reprodução: Instagram/@samuel_deassis Em "Três Graças", Kasper Damatta (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) formam um casal estável, apaixonado pela filha Maggye (Mell Muzzillo) Foto: Estevam Avellar/Globo O ator de "Vai na Fé" representará o principal homenageado do desfile da nilopolitana Divulgação: Beija-Flor de Nilópolis Cristiano (Bruno Montaleone), Michele (Alanis Guillen) e Daniel (Samuel de Assis) em "Mania de Você" Foto: Manoella Mello/Globo

Além dos trabalhos em dramaturgia, Samuel vem ampliando a presença na TV. Ele assumiu a apresentação de “A Voz do Carnaval”, atração do canal Multishow que escolheu o novo intérprete da Beija-Flor de Nilópolis. O ator descreveu a experiência como a realização de um desejo antigo e destacou a ligação afetiva com o universo do samba.

Samuel também é um ferrenho amante do Carnaval. O ator ajudou a revitalizar, nesta última semana, a quadra da escola de samba Beija-Flor. “É aqui que rolam os ensaios, que a energia do Carnaval começa a ganhar corpo. A Beija-Flor não é qualquer escola; é a campeã do Carnaval do Rio 2025, com enredo que homenageou Laíla, um dos maiores nomes da história do samba”, disse ele no vídeo compartilhado com o arquiteto Daniel Virgnio.

Sergipano, Samuel de Assis migrou cedo para São Paulo e começou sua formação em palcos e escolas tradicionais. Passou pelo Teatro Oficina, teve base no Tablado e consolidou técnica na Escola de Arte Dramática da USP (EAD/USP). Ele estreou na Globo em “Ciranda de Pedra”, de 2008, e chamou atenção em séries e no cinema. O grande salto de popularidade veio com Ben, o advogado romântico de “Vai na Fé”, de 2023, personagem que o projetou para o grande público.