Atração do Estilo Brasil, Fagner também foi criador de selo na CBS

Conhecido por hits como “Deslizes” e “Borbulhas de Amor”, sua importância para a Música Popular Brasileira (MPB) vai além dos megahits: Fagner foi uma figura central nos bastidores, atuando como um poderoso produtor e impulsionador de talentos do Nordeste.

Em 1976, ao assinar contrato com a gravadora CBS, Fagner fez uma exigência decisiva: ser contratado também como produtor. Seu objetivo era abrir as portas do eixo Rio-São Paulo para os migrantes nordestinos que buscavam espaço. Essa iniciativa levou ao crescimento de tantos artistas do Nordeste que a própria gravadora CBS ganhou um apelido pejorativo no meio musical: “Cearenses Bem-Sucedidos”.

Foi através desse selo que Fagner ajudou a lançar nomes fundamentais da música brasileira, como Zé Ramalho, Elba Ramalho, Amelinha e Robertinho do Recife. A parceria com Zé Ramalho, por exemplo, perdurou: Fagner considera Zé Ramalho uma “bomba” de talento, de quem gravou um dos seus grandes sucessos, “Eternas Ondas”.

A veia de produtor e colaborador de Fagner é incessante. Ele tem “muitos amigos” e gosta de estúdio, o que faz com que muitos artistas queiram trabalhar com ele.

Em 2024, após 10 anos sem álbum solo de inéditas, lançou Além desse futuro, e revelou estar com vários projetos em andamento, incluindo um álbum de pé de serra (com Nando Cordel, Flávio José e Oswaldinho) e um segundo disco com Renato Teixeira.

O show de Fagner, na próxima sexta-feira (24), no Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções, celebra essa trajetória de mais de cinco décadas, marcada não apenas pela sua interpretação, mas também pela sua capacidade de moldar a MPB e lançar talentos.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital