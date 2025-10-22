Atração do Estilo Brasil, Fagner também foi criador de selo na CBS

22/10/2025
Escrito por Metrópoles
Conhecido por hits como “Deslizes” e “Borbulhas de Amor”, sua importância para a Música Popular Brasileira (MPB) vai além dos megahits: Fagner foi uma figura central nos bastidores, atuando como um poderoso produtor e impulsionador de talentos do Nordeste.

Em 1976, ao assinar contrato com a gravadora CBS, Fagner fez uma exigência decisiva: ser contratado também como produtor. Seu objetivo era abrir as portas do eixo Rio-São Paulo para os migrantes nordestinos que buscavam espaço. Essa iniciativa levou ao crescimento de tantos artistas do Nordeste que a própria gravadora CBS ganhou um apelido pejorativo no meio musical: “Cearenses Bem-Sucedidos”.

Foi através desse selo que Fagner ajudou a lançar nomes fundamentais da música brasileira, como Zé Ramalho, Elba Ramalho, Amelinha e Robertinho do Recife. A parceria com Zé Ramalho, por exemplo, perdurou: Fagner considera Zé Ramalho uma “bomba” de talento, de quem gravou um dos seus grandes sucessos, “Eternas Ondas”.

A veia de produtor e colaborador de Fagner é incessante. Ele tem “muitos amigos” e gosta de estúdio, o que faz com que muitos artistas queiram trabalhar com ele.

Em 2024, após 10 anos sem álbum solo de inéditas, lançou Além desse futuro, e revelou estar com vários projetos em andamento, incluindo um álbum de pé de serra (com Nando Cordel, Flávio José e Oswaldinho) e um segundo disco com Renato Teixeira.

O show de Fagner, na próxima sexta-feira (24), no Festival Estilo Brasil, no Ulysses Centro de Convenções, celebra essa trajetória de mais de cinco décadas, marcada não apenas pela sua interpretação, mas também pela sua capacidade de moldar a MPB e lançar talentos. Para garantir seu lugar no evento, compre os ingressos no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

