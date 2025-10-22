Atribuição de aulas: em nova regra, curso on-line vale mais que doutorado

A Secretaria Estadual da Educação do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) mudou as regras para a chamada atribuição de aulas, o processo em que os professores da rede estadual apontam em quais turmas e escolas desejam trabalhar no próximo ano letivo.

Agora, educadores que fizeram cursos on-line promovidos pela gestão terão vantagem no processo em relação àqueles que fizeram mestrado e doutorado.

Entenda o caso

A vantagem acontece no momento da classificação dos professores .

. Como diferentes educadores podem escolher uma mesma escola para atuar, a secretaria faz um ranking com alguns fatores que permitem a um professor escolher antes de outro.

que permitem a um professor escolher antes de outro. São eles: tempo de serviço, presença em sala de aula, avaliação de desempenho, titulação (mestrado e doutorado), jornada de trabalho (carga horária), e um critério chamado de desenvolvimento . É neste último fator que entram as formações oferecidas pela secretaria.

. É neste último fator que entram as formações oferecidas pela secretaria. Para cada critério, o professor recebe uma pontuação. A nova regra, no entanto, dá um peso maior ao fator desenvolvimento que ao fator titulação.

Segundo a resolução publicada no Diário Oficial no dia 10 de outubro, a titulação corresponderá a somente 7,5% da pontuação final, enquanto o desenvolvimento corresponderá a 20%.

Tempo de serviço e presença em sala de aula também valem 20% da nota final, enquanto a jornada corresponderá a 2,5%. A avaliação de desempenho tem peso de 30%.

Em 2024, a titulação e os cursos on-line tinham o mesmo peso na composição da pontuação, de 10%, o tempo de serviço na rede valia 45% do total, e a avaliação de desempenho não fazia parte da nota.

A avaliação é uma aposta do governo Tarcísio para melhorar a gestão das escolas e prevê que professores tenham seu trabalho analisado por alunos e pela equipe escolar. O método, no entanto, é questionado por educadores, que alegam que podem ser mal avaliados por serem críticos à gestão, por exemplo. O Sindicato dos Professores do Estado (Apeoesp) tenta derrubar a avaliação na Justiça.

O Metrópoles perguntou à Seduc por que a pasta decidiu mudar as regras. Até a publicação desta reportagem, no entanto, não recebeu retorno.