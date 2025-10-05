Atriz da Globo se despede do marido após trágico acidente doméstico

O empresário Alexandre Carvalho, diretor do Grupo Urca Energia, faleceu no último sábado (4/10), no Rio de Janeiro, aos 58 anos.

Ele era casado com a atriz Isabelle Nassar, conhecida por seus trabalhos na Globo, e deixa uma filha adolescente, Maria. A artista se despediu do marido por meio de uma emocionante homenagem nas redes sociais.

Leia também

O que aconteceu

De acordo com informações confirmadas pela família, Alexandre sofreu um acidente doméstico ao cair e bater a cabeça. Ele ficou internado por uma semana no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, mas não resistiu aos ferimentos.

Os familiares optaram por não divulgar mais detalhes sobre o ocorrido.

Atriz se despediu em post

Em uma longa e comovente mensagem publicada em seu perfil, Isabelle recordou momentos do cotidiano ao lado do marido e expressou sua dor com a perda.

“Meu amor, que dia! Eu tô aqui sentada na esperança de você levantar, pra gente tomar café e entender como vai ser o nosso dia. Você vai querer ver carro antigo. Eu vou querer ir para a academia. Maria vai querer dormir até mais tarde. Depois, nós vamos ficar horas rodando os restaurantes da cidade, porque você é libriano e sempre está em dúvida sobre o que comer. À noite, você vai querer ir para algum show. E eu vou falar que estou cansada, mas você vai me convencer a sair de casa”, escreveu.

Na publicação, a atriz também agradeceu ao companheiro pela vida construída juntos. “Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro.”

Isabelle finalizou a homenagem prometendo manter viva a memória do marido: “Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome. Seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso. Te amo absurdamente. Te amo eternamente.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Nassar (@euisabellenassar)

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Isabelle Nassar

Reprodução/Internet. 2 de 4

Isabelle Nassar

Reprodução/Internet. 3 de 4

Isabelle Nassar

Reprodução/Internet. 4 de 4

Isabelle Nassar

Quem é a atriz Isabelle Nassar

Nascida no Rio de Janeiro e criada no interior de Minas Gerais, Isabelle Nassar iniciou a carreira artística ainda na infância, aos seis anos, como bailarina.

Anos mais tarde, ingressou no mundo da moda, desfilando para marcas internacionais, antes de se dedicar ao teatro e à televisão.

Formada em artes cênicas e pós-graduada em filosofia contemporânea, com pesquisas sobre o corpo e suas expressões, também atuou como dramaturga e pesquisadora.

A atriz ganhou destaque no audiovisual em produções como Bom Dia, Verônica, da Netflix, onde viveu Olga, e em Travessia, da Globo, interpretando Sara, uma amiga de Débora (Grazi Massafera) que retorna ao Brasil para desvendar os mistérios envolvendo a mãe de Chiara (Jade Picon).