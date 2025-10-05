05/10/2025
Atriz de novelas faz alerta após internação por sushi: ‘Não dá mais para comer’

Ela explicou que não é a primeira vez que passa por esse problema

A atriz e nutricionista Cassia Linhares, de 51 anos, contou nas redes sociais que precisou ser internada mais uma vez após sofrer uma infecção alimentar provocada por comida japonesa.

Ela explicou que não é a primeira vez que passa por esse problema. “Passando aqui para avisar que estou com infecção alimentar”, relatou, acrescentando que é a segunda ocorrência semelhante.

“Ontem eu fiquei internada, tomando soro, não estou conseguindo comer, tô fora de órbita, gente”, disse a atriz, pedindo que os seguidores tenham mais cuidado e declarando que “não dá mais para comer” comida japonesa.

Na legenda da publicação, Cassia Linhares reforçou o alerta ao público sobre os riscos de carnes e peixes crus.

“Cuidado com os crus, carnes, principalmente, e os peixes”, escreveu, destacando a importância de redobrar a atenção para evitar contaminações. Apesar do susto, a atriz garantiu que está em tratamento e seguindo todas as orientações médicas. O episódio reacendeu a preocupação com a segurança alimentar, especialmente no consumo de pratos que utilizam peixe cru, comuns na culinária japonesa

Atriz Cassia Linhares faz alerta aos seguidores ao ser internada pela segunda vez após comer comida japonesa/Foto: Cassia Linhares/@cassialinhares /Instagram

Segundo artigo da PhD Ingrid Kroo, publicado no Verywell Health, o consumo de peixe cru em preparações como sushi ou sashimi pode levar a infecções causadas por parasitas, como a anisaquíase, ou bactérias como vibrião e listeria.

O texto explica que os sintomas incluem “diarreia, náusea e/ou vômito” e podem surgir “imediatamente ou em poucos dias”. O estudo ressalta que a maioria dos casos de intoxicação alimentar é leve e tende a se resolver em poucos dias sem tratamento médico.

Ainda assim, a pesquisa reforça que é possível reduzir os riscos escolhendo restaurantes confiáveis e verificando suas práticas de higiene no manuseio dos alimentos.

Veja o vídeo:

