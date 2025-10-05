Atriz de novelas faz alerta após internação por sushi: ‘Não dá mais para comer’

A atriz e nutricionista Cassia Linhares, de 51 anos, contou nas redes sociais que precisou ser internada mais uma vez após sofrer uma infecção alimentar provocada por comida japonesa.

Ela explicou que não é a primeira vez que passa por esse problema. “Passando aqui para avisar que estou com infecção alimentar”, relatou, acrescentando que é a segunda ocorrência semelhante.

“Ontem eu fiquei internada, tomando soro, não estou conseguindo comer, tô fora de órbita, gente”, disse a atriz, pedindo que os seguidores tenham mais cuidado e declarando que “não dá mais para comer” comida japonesa.

Na legenda da publicação, Cassia Linhares reforçou o alerta ao público sobre os riscos de carnes e peixes crus.

“Cuidado com os crus, carnes, principalmente, e os peixes”, escreveu, destacando a importância de redobrar a atenção para evitar contaminações. Apesar do susto, a atriz garantiu que está em tratamento e seguindo todas as orientações médicas. O episódio reacendeu a preocupação com a segurança alimentar, especialmente no consumo de pratos que utilizam peixe cru, comuns na culinária japonesa

Segundo artigo da PhD Ingrid Kroo, publicado no Verywell Health, o consumo de peixe cru em preparações como sushi ou sashimi pode levar a infecções causadas por parasitas, como a anisaquíase, ou bactérias como vibrião e listeria.

O texto explica que os sintomas incluem “diarreia, náusea e/ou vômito” e podem surgir “imediatamente ou em poucos dias”. O estudo ressalta que a maioria dos casos de intoxicação alimentar é leve e tende a se resolver em poucos dias sem tratamento médico.

Ainda assim, a pesquisa reforça que é possível reduzir os riscos escolhendo restaurantes confiáveis e verificando suas práticas de higiene no manuseio dos alimentos.

Veja o vídeo: