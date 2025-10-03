Atriz “esquecida morta” em Vale Tudo: “Não sabia que me largariam lá”

Samantha Jones, que interpretou Ana Clara em Vale Tudo, da Globo, viralizou na última semana e acabou se tornando meme nas redes sociais após um detalhe mal resolvido na trama que tirou a paciência de quem acompanha a novela.

A personagem dela apareceu caída após levar um tiro de Odete Roitman (Debora Bloch), mas simplesmente deixou de ser mencionada. Nem a polícia foi acionada imediatamente, nem a amiga Heleninha (Paolla Oliveira) se preocupou com o corpo. Para o público, essa falta de desfecho virou motivo de críticas e piadas.

Em conversa exclusiva com este colunista do Metrópoles, durante o lançamento da série Reencarne, Samantha Jones conta que também foi pega de surpresa com Ana Clara “esquecida morta” em Vale Tudo.

“Eu vi os memes. Me marcaram em vários, e eu adorei os memes. Mas também nem sabia que a Ana Clara ficava tanto tempo lá, que a Heleninha não dava nem um ‘alô’, né? Falou que gostava dela, e largou ela lá, né? Me largou no meio do rolê. Não sabia que me largariam lá”.

A atriz conta alguns detalhes dos bastidores da cena tão importante em Vale Tudo, e elimina a hipótese de Ana Clara ter sobrevivido:

“Foram três dias de gravação da cena da morte da Ana Clara. Uma sequência de três dias. Muita coisa acontece desde Odete. Aí vai a Maria de Fátima. Vai a Heleninha. É muita coisa para gravar. E, olha, acho que a Ana Clara foi com Deus mesmo”.

Sequência na Globo

Samantha Jones e Manu Morelli

Alice Carvalho e Samantha Jones vivem Joana e Zinha em Renascer

Ana Clara (Samantha Jones), Odete Roitman (Débora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) em cena de Vale Tudo

Leonardo em Vale Tudo

Com 27 anos, Samantha Jones vem de uma sequência de bons trabalhos na Globo. Ela começou em 2021 com Um Lugar ao Sol, fez Todas as Flores, Renascer, Vale Tudo, e estreia neste mês em Reencarne, uma nova série de terror do Globoplay.

“Fico feliz com a trajetória que eu construí até agora. Tanto na Globo, quanto fora no cinema, no teatro e na música. Sinto que tenho seguido uma intuição. Tem sido proveitoso todo trabalho que eu faço. Me engrandece muito.”

Sobre a reta final de Vale Tudo, Samantha entrega o detalhe de a mãe é fã da novela:

“Lembro que quando começaram a falar que teria Vale Tudo, eu estava gravando justamente Reencarne. Pensei: ‘Nossa, que maneiro’. Minha mãe adora e é uma novela que já nasce um grande sucesso. Eu não falei para a minha mãe antes que eu estaria na trama e ela já me viu no ar. Foi especialmente belo e bom pra mim”.