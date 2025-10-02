02/10/2025
Universo POP
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”

Atriz que sugeriu “fuzilamento” de Nikolas é alvo de operação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
atriz-que-sugeriu-“fuzilamento”-de-nikolas-e-alvo-de-operacao

A atriz Juliana Rosa, que sugeriu o “fuzilamento” do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, nos Estados Unidos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A equipe cumpriu mandados de busca e apreensão na residência da influenciadora, conhecida como “Juju dos Teclados”, em Volta Redonda (RJ). Na ação, foram recolhidos documentos e equipamentos eletrônicos da atriz.

3 imagensolícia apreendeu documentos e equipamentos na casa da atrizNikolas Ferreira comentou operação na casa de atriz que sugeriu seu "fuzilamento"Fechar modal.1 de 3

Atriz Juliana Rosa sugeriu fuzilamento Nikolas e outros políticos em suas redes sociais

Reprodução / YouTube2 de 3

olícia apreendeu documentos e equipamentos na casa da atriz

Reprodução / PCRJ3 de 3

Nikolas Ferreira comentou operação na casa de atriz que sugeriu seu “fuzilamento”

Vinícius Schmidt/Metrópoles

Após a morte de Charlie Kirk, assassinado com um tiro de fuzil durante uma palestra nos EUA, Juliana Rosa defende que a “moda” fosse trazida ao Brasil, apontando Nikolas Ferreira, empresários e políticos omnservadores como possiveis alvos.

“Morte poética”

“De formar alguma eu venho aqui comemorar a morte do Charlie Kirk, mas eu venho aqui discordar das pessoas que estão falando que é uma morte muito triste. Essa morte é muito bonita, muito poética já que ele morreu por algo que ele lutou tanto e morreu por uma causa que ele acreditava isso é lindo”, ironicou a influenciadora

Leia também

“Já que a gente gosta tanto de imitar os Estados Unidos porque que a a gente não pega essa moda, que é uma moda que combina super bem com bilionários fascistas, políticos que só falam m*rda na internet e fazem tudo f*der com a vida do trabalhador? uma moda que cairia super bem com qualquer peça bolsonarista. Para lutar com doido tem que ser mais doido ainda. Assim se tiver algum doido assistindo, aí estão uma sugestões”, afirmou Juliana Rosa mostrando uma foto de Nikolas ao fundo do vídeo.

O deputado também usou suas redes sociais para comentar a operação de busca e apreensão na residência da atriz. “’Juju dos Teclados’ usou suas redes sociais para sugerir o meu fuzilamento e de outros conservadores, logo após o brutal assassinato do Charlie Kirk. Hoje, houve busca e apreensão de todos os seus computadores e celulares. Estamos atrás de cada um”, disse Nikolas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost