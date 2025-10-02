Atriz que sugeriu “fuzilamento” de Nikolas é alvo de operação

A atriz Juliana Rosa, que sugeriu o “fuzilamento” do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, nos Estados Unidos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A equipe cumpriu mandados de busca e apreensão na residência da influenciadora, conhecida como “Juju dos Teclados”, em Volta Redonda (RJ). Na ação, foram recolhidos documentos e equipamentos eletrônicos da atriz.

Atriz Juliana Rosa sugeriu fuzilamento Nikolas e outros políticos em suas redes sociais



Polícia apreendeu documentos e equipamentos na casa da atriz



Nikolas Ferreira comentou operação na casa de atriz que sugeriu seu "fuzilamento"



Após a morte de Charlie Kirk, assassinado com um tiro de fuzil durante uma palestra nos EUA, Juliana Rosa defende que a “moda” fosse trazida ao Brasil, apontando Nikolas Ferreira, empresários e políticos omnservadores como possiveis alvos.

“Morte poética”

“De formar alguma eu venho aqui comemorar a morte do Charlie Kirk, mas eu venho aqui discordar das pessoas que estão falando que é uma morte muito triste. Essa morte é muito bonita, muito poética já que ele morreu por algo que ele lutou tanto e morreu por uma causa que ele acreditava isso é lindo”, ironicou a influenciadora

“Já que a gente gosta tanto de imitar os Estados Unidos porque que a a gente não pega essa moda, que é uma moda que combina super bem com bilionários fascistas, políticos que só falam m*rda na internet e fazem tudo f*der com a vida do trabalhador? uma moda que cairia super bem com qualquer peça bolsonarista. Para lutar com doido tem que ser mais doido ainda. Assim se tiver algum doido assistindo, aí estão uma sugestões”, afirmou Juliana Rosa mostrando uma foto de Nikolas ao fundo do vídeo.

O deputado também usou suas redes sociais para comentar a operação de busca e apreensão na residência da atriz. “’Juju dos Teclados’ usou suas redes sociais para sugerir o meu fuzilamento e de outros conservadores, logo após o brutal assassinato do Charlie Kirk. Hoje, houve busca e apreensão de todos os seus computadores e celulares. Estamos atrás de cada um”, disse Nikolas.