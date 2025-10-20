atropelamento-na-epnb-termina-com-pedestre-morto-e-batida-entre-carros

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após ser atropelado, na noite desta segunda-feira (20/10). O acidente ocorreu na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), em frente à UPA da região.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, as equipes encontraram um homem no solo, sem sinais vitais.
Apesar dos esforços dos socorristas, a regulação médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito ainda no local do acidente.
De acordo com o CBMDF, logo após o atropelamento, o carro envolvido acabou sofrendo uma batida por trás. Felizmente, nenhum dos condutores se feriu e não houve a necessidade de transporte para uma unidade de saúde.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local do atropelamento, aguardando a perícia da Polícia Civil (PCDF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.