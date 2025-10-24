24/10/2025
Atualização polêmica faz skins de CS2 perderem quase 30% do valor em 24 horas

Mudança nos Contratos de Troca permite obter facas e luvas sem custo, derrubando o mercado de itens do jogo

O mercado de skins do Counter-Strike 2 (CS2) sofreu uma das maiores quedas de valor da história após a Valve lançar uma atualização polêmica nesta quarta-feira (22). A nova regra dos Contratos de Troca agora permite que jogadores obtêm facas e luvas — antes exclusivas de caixas pagas — apenas trocando cinco skins de raridade Oculta (vermelhas).

A medida, que democratiza o acesso aos itens mais cobiçados do jogo, também derrubou os preços no mercado global, com uma desvalorização média de 29,32% em menos de 24 horas.

Entenda mudança que abalou mercado de skins de CS2 — Foto: Reprodução/Mihaellaa via Reddit

Mercado bilionário em queda

De acordo com dados do site especializado Pricempire, o mercado de skins de CS2 perdeu US$ 1,8 bilhão (cerca de R$ 9,7 bilhões) em valor total.
Itens considerados raríssimos — como facas, luvas e skins StatTrak — chegaram a cair até 80% em algumas negociações.

Enquanto as skins Ocultas (vermelhas) se valorizaram devido à nova utilidade nos contratos, os inventários de colecionadores e traders sofreram grandes perdas, já que as peças mais exclusivas perderam parte da sua escassez.

“CS acabou”, dizem fãs nas redes

Nas redes sociais, a reação da comunidade foi imediata. Jogadores e investidores de longa data criticaram a decisão da Valve, alegando que a mudança “destruiu o valor do mercado”.
Outros, porém, celebraram a novidade como uma forma de tornar o sistema mais acessível e menos dependente de sorte ou altos investimentos.

Outras mudanças da atualização

Além da reformulação dos Contratos de Troca, a atualização também trouxe:

  • Retorno do modo Retakes aos servidores oficiais;

  • Melhorias de desempenho e estabilidade;

  • Ajustes em mapas como Golden, Palacio e Rooftop;

  • Correções na interação entre molotovs e smokes, evitando bugs quando múltiplas granadas de fumaça estão ativas.

O impacto da atualização ainda está sendo medido, mas analistas apontam que a decisão marca um novo capítulo na economia virtual de CS2, com efeitos que podem redefinir a forma como os jogadores lidam com colecionismo e especulação digital dentro do game.

Fonte: Counter-Strike / Esports Insider / Beebom / Insider Gaming / Pricempire / The Gamer
