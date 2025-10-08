Áudio: modelo chama Vini Jr. de “maníaco” após pedidos do jogador

O fim do affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou um novo desdobramento após viralizarem nas redes sociais declarações de mais uma mulher que afirmou ter mantido conversas íntimas com o craque do Real Madrid durante o período em que ele se relacionava com a influenciadora.

A modelo Anna Silva concedeu uma entrevista ao jornalista Leo Dias e exibiu prints de conversas de texto e áudio com o jogador. Segundo ela, o contato começou por meio de uma amiga que mostrou sua foto ao atleta.

Planejaram viagem

A partir daí, Anna contou que ambos passaram a conversar com frequência e chegaram a planejar uma viagem para se conhecerem pessoalmente.

“Estávamos falando sempre, aí, desde o dia 1º de setembro, ele sumiu. Já tínhamos combinado na semana anterior a viagem, mas ainda sem a passagem. Aí foi quando a Virginia foi para Madri de jato com os amigos e ele desapareceu. Apareceu um dia antes [da viagem, no dia 3], mandando a passagem que era para o dia 4. Iriam eu e minha amiga”, relatou.

A data mencionada por Anna coincide com o período em que Virginia Fonseca viajou para a Espanha e foi flagrada com o jogador durante um passeio de iate.

Áudio expôs sermão

Ainda na entrevista, a modelo mencionou comportamentos que considerou inadequados por parte do atacante, afirmando que ele insistia para que ela enviasse fotos e vídeos de conteúdo erótico.

Em um dos áudios divulgados por Leo Dias, Anna demonstrou irritação e deu um verdadeiro sermão no atleta, chamando-o de “maníaco e egocêntrico”:

Leia o áudio na íntegra:

“Bom dia! Olha, vou ser bem sincera com você: eu não sei com que tipo de mulher você está acostumado a lidar. Acredito que muitas meninas fazem o que você quer porque você é o Vini Jr. Eu entendo a sua posição, sei que você é uma pessoa muito famosa, mas eu não vou ficar me submetendo a fazer coisas porque você quer, sendo que eu não me sinto valorizada para isso, entendeu? Se você gosta tanto de vídeos, veja OnlyFans (conteúdo adulto) de garotas, de meninas. Eu não vou ficar fazendo vídeo para te satisfazer, te deixar tranquilinho e relaxado. Até porque, no momento de uma viagem, você não foi nem um pouco assim.”

“Você não se preocupou em nenhum momento com como eu estava. Não mandou uma mensagem o final de semana inteiro. Então, essa conta não tem que ser depositada somente a mim, até porque você não passou nenhum tipo de confiança na viagem. Você ficou dias sem falar comigo; além disso, acho que uma mensagem de confirmação ou até mesmo a passagem antecipada já daria essa confiança, tanto para mim quanto para minha amiga. Você não passou confiança para ninguém. Mesmo quando já estava próximo, eu ainda tentei mudar de ideia para ir, mas, mesmo assim, não foi viável para você, porque viável não era somente a minha presença — eram duas garotas, o que era mais viável para você.”

“Eu não sou o tipo de mulher que está aqui para satisfazer vontades de homens que não me dão prazer ou não são agradáveis comigo. Se você está acostumado com outras te mandando vídeos e fazendo o que você quiser, legal… quer dizer, falei errado, não admiro, não. Eu entendo, mas não admiro. E eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada para merecer um vídeo meu, entendeu? Muito pelo contrário. Você me chama quando quer e me chama para um vídeo.”

“Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um XVideos, porque isso, para mim, já é coisa de maníaco, de verdade. Sei que você não deve estar acostumado a escutar verdades, mas sou uma pessoa que não pode trair a própria verdade para agradar os outros, entendeu? Eu não estou aqui para ficar fazendo vontades suas. Me desculpa mesmo, tá? Pela admiração que tenho por você como atleta, não quero perder essa admiração. Então, vamos ficar na boa, na amizade, porque acho que já não dá mais certo.”

“Para Nova Iorque, para Madri ou qualquer outro lugar, só para dar para você? Me desculpe! Essa não sou eu, e nunca vou ser o tipo de mulher que vai falar: ‘Ai, eu já dei para o Vini Jr.’. Isso vai acrescentar alguma coisa na minha vida? Acho que não. Muito pelo contrário: eu me sentiria mal, usada e me trairia comigo mesma. Então, não sou esse tipo de pessoa. Já tinha falado para você que ia acordar de manhã, tinha falado que tinha me machucado, e você veio me pedir um vídeo? Você é uma pessoa super egocêntrica, na minha opinião. Então, de verdade, desejo o melhor para você. Boa semana e se cuida!”