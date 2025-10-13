13/10/2025
Aulão gastronômico tem presença confirmada do confeiteiro Carlos Leme, em Brasília

Nesta segunda-feira (13/10), está marcado no Distrito Federal um super aulão gastronômico. O evento promete ser um deleite para os amantes da culinária, com a presença confirmada do renomado confeiteiro Carlos Leme, conhecido por sua participação no “Bake Off Brasil“.

Carlos estará ao lado de José Roberto e Ana Cristina, também participantes do reality show de culinária, para uma noite inesquecível de sabores e técnicas gastronômicas. O destaque do evento será a preparação de um exclusivo Vintage Cake, com a massa assinada por José Roberto, o famoso recheio de cheesecake de Carlos Leme e a decoração de Ana Cristina.

Para a reportagem do portal LeoDias, Carlos falou da expectativa e importância do evento: “Estou muito animado para participar desse super aulão gastronômico na capital federal! É uma oportunidade incrível para compartilhar minhas técnicas e experiências com os amantes da culinária. O Vintage Cake que vamos preparar ao lado de José Roberto e Ana Cristina promete ser uma verdadeira obra-prima, com a combinação perfeita de sabores e texturas. Estou ansioso para conhecer o público de Brasília e trocar ideias sobre a arte da confeitaria. É um evento que não pode ser perdido!”

O super aulão gastronômico ocorrerá no Miami Atacadão, localizado em Taguatinga, DF, a partir das 9 horas.

