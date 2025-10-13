Autismo em debate: Caravana do TEA promoverá capacitação em Sena Madureira

O Governo do Estado confirmou recentemente que estará promovendo nesse mês uma capacitação em Sena Madureira sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Vários profissionais participarão da oficina que ocorrerá no próximo dia 21, no auditório da Escola Municipal Messias Rodrigues, das 7:30 horas ao meio-dia.

A meta principal é repassar informações de como lidar com as crianças autistas. “Essa caravana vai trazer oficinas práticas para as famílias, mediadores, assistente de sala de aula, profissionais que atendem pessoas neurodivergentes. É muito importante essa oficina para que as pessoas aprendam a lidar com a questão do autismo e outras deficiências nos espaços de convivência. Às vezes, os pais não sabem como lidar com os filhos autistas, em situações de crises, na escola, nos espaços públicos. Portanto, convidamos a comunidade a participar desse momento”, comentou Chaena Vilaça, coordenadora da APAE em Sena Madureira.

“A nossa principal missão é levar estratégias práticas para lidar com comportamentos desafiadores do autismo. A gente quer garantir que todos os pais, mães, profissionais, professores, tenham acesso a esse conhecimento e consigam contribuir para o desenvolvimento do seu filho”, destacou a psicóloga Edila, integrante da equipe.