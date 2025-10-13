Autódromo de Interlagos desiste de receber show de Kanye West em SP

Previsto para 29 de novembro, o show de Kanye West em São Paulo não será mais realizado no Autódromo de Interlagos. De acordo com a produtora do evento, Urban Movement, a equipe foi surpreendida por uma “revogação unilateral” do termo de cessão de uso do espaço, comunicada por e-mail, na última quarta-feira (8/10).

Show de Kanye West em SP

Segundo a produção, a reserva do espaço estava formalizada, com “valor pago e todas as exigências legais e administrativas integralmente cumpridas”.

A produtora confirmou que o show segue previsto para a data inicial. Em breve, um novo local será divulgado.



O que diz o Autódromo de Interlagos

Por meio da Prefeitura de São Paulo, o Autódromo de Interlagos disse que a apresentação de Kanye West foi revogada por “incompatibilidade logística”.

“Apesar das diversas reuniões técnicas realizadas com os organizadores de outro evento internacional confirmado para o mesmo período, constatou-se que não será possível disponibilizar as áreas do Autódromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos) de forma a assegurar a adequada execução de ambas as programações”, destacou a pasta, em nota.