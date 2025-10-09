09/10/2025
Autor acreano lança livro que provoca reflexão sobre política, religião e sociedade

Autor de Cruzeiro do Sul, radicado em Rio Branco, apresenta "Sinais de um Novo Tempo" após sucesso de sua obra de estreia

Erlan Nogueira de Moura, nascido em Cruzeiro do Sul, Acre, e residente em Rio Branco desde 1993, lançou em 2024 seu segundo livro, intitulado Sinais de um Novo Tempo.

Capa do segundo livro, “Sinais de um Novo Tempo”/Foto cedida

A obra aborda temas como política, religião e sociedade, oferecendo ao leitor uma reflexão sobre os desafios e transformações do mundo contemporâneo.

O autor já havia publicado seu primeiro livro, Noites de Sol, em 2017, e conquistado destaque em diversos concursos literários do estado, incluindo o 2° Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura Acreana, o concurso Poesia de Rua e o concurso Juvenal Antunes, com obras classificadas entre as melhores.

Fazendo a divulgação do primeiro livro ” Noites de Sol”/Foto cedida

Com uma trajetória marcada pelo engajamento cultural, Erlan Nogueira busca agora ampliar o debate sobre assuntos relevantes à população acreana, incentivando a leitura e a reflexão crítica sobre os tempos atuais.

Confira a galeria de fotos enviadas pelo artista:

