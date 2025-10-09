Autor acreano lança livro que provoca reflexão sobre política, religião e sociedade

Erlan Nogueira de Moura, nascido em Cruzeiro do Sul, Acre, e residente em Rio Branco desde 1993, lançou em 2024 seu segundo livro, intitulado Sinais de um Novo Tempo.

A obra aborda temas como política, religião e sociedade, oferecendo ao leitor uma reflexão sobre os desafios e transformações do mundo contemporâneo.

O autor já havia publicado seu primeiro livro, Noites de Sol, em 2017, e conquistado destaque em diversos concursos literários do estado, incluindo o 2° Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura Acreana, o concurso Poesia de Rua e o concurso Juvenal Antunes, com obras classificadas entre as melhores.

Com uma trajetória marcada pelo engajamento cultural, Erlan Nogueira busca agora ampliar o debate sobre assuntos relevantes à população acreana, incentivando a leitura e a reflexão crítica sobre os tempos atuais.

