Autora de “Vale Tudo” revela que escreveu final há dois meses e comemora que nada vazou

O último capítulo de “Vale Tudo” foi exibido na sexta (17/10) e parou o Brasil. O mistério acerca da morte de Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, enfim, foi revelado. A personagem levou um tiro de Marco Aurélio e todos acreditaram que ela estava morta, mas o plot twist veio. O desfecho do folhetim não vazou para a imprensa, e Manuela Dias, a autora do remake, revelou detalhes de seu trabalho.

Na obra, a vilã surgiu vivíssima após deixar o hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, teoricamente morta. Para seguir o novo destino, Odete contou com a ajuda de aliados, principalmente de Feitas (Luis Lobianco). Sobre a reviravolta, ao repostar um story que mostrava pessoas assistindo “Vale Tudo” na rua, Manuela Dias comentou: “A diva é imortal! Escrevi esse final há dois meses”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Publicação feita por Manuela Dias, autora do remake de “Vale Tudo”, da Globo Crédito: Reprodução Instagram @manueladiasautora No último capítulo de “Vale Tudo”, da Globo, Odete Roitman forjou a própria morte Crédito: Reprodução Instagram @tvglobo No último capítulo de “Vale Tudo”, da Globo, Odete Roitman forjou a própria morte Crédito: Reprodução Instagram @tvglobo No último capítulo de “Vale Tudo”, da Globo, Odete Roitman forjou a própria morte Crédito: Reprodução Instagram @tvglobo Voltar

Próximo

A autora também aproveitou para agradecer a alguns profissionais que a ajudaram a manter segredo em relação ao final da novela. “Uma operação primorosa de Luciana Monteiro [gerente de produção], e Paulo Silvestrini [diretor] conseguiu driblar o vazamento. Terminamos o capítulo ontem [17/10], 19h, pra entregar surpresa. Obrigada a todos que guardaram segredo!”.

Com o fim do remake, a partir da próxima segunda (20/10), o público acompanhará “Três Graças”, com Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral nos papéis principais. Grazi Massafera será Arminda, a nova vilã do horário nobre.