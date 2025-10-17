Autora de Vale Tudo tem reação inusitada antes do último capítulo

Manuela Dias se reuniu com parte do elenco de Vale Tudo na noite desta sexta-feira (18) para assistir ao último capítulo da novela
Este colunista do Metrópoles presenciou a chegada da autora da novela ao evento de despedida e uma atitude inusitada chamou a atenção.
Manuela, ao perceber a presença de jornalistas, fugiu. Ela tentou entrar por uma outra porta do restaurante. Ao ser abordada pela imprensa, Manuela virou a cara e fingiu que não era com ela.
A autora ainda foi chamada para fazer fotos com o ator Antônio Pitanga, que gentilmente atendeu a imprensa, mas ignorou. Ela também fingiu não ouvir os pedidos de entrevista.
Vale destacar que Manuela Dias foi alvo de muitas críticas durante toda a novela. A autora também sofreu críticas da atriz Tais Araújo, que interpretou a protagonista Raquel.