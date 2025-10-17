17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Autora de Vale Tudo tem reação inusitada antes do último capítulo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
autora-de-vale-tudo-tem-reacao-inusitada-antes-do-ultimo-capitulo

Manuela Dias se reuniu com parte do elenco de Vale Tudo na noite desta sexta-feira (18) para assistir ao último capítulo da novela

Este colunista do Metrópoles presenciou a chegada da autora da novela ao evento de despedida e uma atitude inusitada chamou a atenção.

5 imagensEla é autora de Vale TudoManuela Dias se reuniu com elenco para ver o último capítuloMas ela fugiu da imprensaO que você acha disso?Fechar modal.1 de 5

Manuela Dias

Reprodução/TV Globo2 de 5

Ela é autora de Vale Tudo

Divulgação3 de 5

Manuela Dias se reuniu com elenco para ver o último capítulo

Reprodução / Instagram4 de 5

Mas ela fugiu da imprensa

Reprodução / Instagram5 de 5

O que você acha disso?

Reprodução / Instagram

Manuela, ao perceber a presença de jornalistas, fugiu. Ela tentou entrar por uma outra porta do restaurante. Ao ser abordada pela imprensa, Manuela virou a cara e fingiu que não era com ela.

Leia também

A autora ainda foi chamada para fazer fotos com o ator Antônio Pitanga, que gentilmente atendeu a imprensa, mas ignorou. Ela também fingiu não ouvir os pedidos de entrevista.

Vale destacar que Manuela Dias foi alvo de muitas críticas durante toda a novela. A autora também sofreu críticas da atriz Tais Araújo, que interpretou a protagonista Raquel.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost